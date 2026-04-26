Некоторым пенсионерам необходимо предоставить специальный документ, чтобы им зачли советский стаж.

Большинство украинцев, которые в 2026 году будут получать пенсию по возрасту, имеют страховой стаж еще со времен СССР. В некоторых случаях такая трудовая деятельность засчитывается без каких-либо дополнительных условий. Но есть категории граждан, которым советский стаж учтут не полностью или отменят вообще.

Чтобы годы труда не "сгорели", стоит запомнить правила их включения в общий показатель стажа. Иначе пенсионерам может быть назначена меньшая пенсия 2026, чем должна была бы быть.

Кому не зачтут советский стаж при начислении пенсии в Украине

Как объясняет Пенсионный фонд, в случае работы в СССР стаж для пенсии засчитывается в зависимости от того, в какой именно республике Союза работал человек.

Украинцам, которые осуществляли трудовую деятельность в Украинской Советской Республике, эти годы работы обычно добавляют к стажу без дополнительных условий, просто на основании трудовой книжки.

Если вы работали в других республиках, то страховой стаж до 1992 года может засчитываться на разных условиях. Работа в стране, у которой с Украиной действует международный договор, включается на условиях этого договора. На данный момент такие соглашения заключены с Азербайджаном, Эстонией, Грузией, Молдовой, Литвой и Латвией.

В других случаях советский стаж для пенсии в Украине засчитывается только при подтверждении того, что от этого государства бывшего СССР вам не выплачивается пенсия.

Например, если до 1992 года вы работали в Казахской ССР и теперь из Казахстана вам поступают выплаты, то стаж не будет учтен. А если нет, то вам нужен документ от пенсионных органов Казахстана о том, что вы не получаете пенсию от этого государства.

В случае отсутствия таких доказательств лицо указывает, что документ получить не может. Тогда оно может обратиться в ПФУ за помощью в оформлении справки, а до ее поступления пенсия будет начисляться без учета иностранного советского стажа. После получения документа выплаты пересчитают с учетом новых данных.

Таким образом, советский страховой стаж можно потерять, если лицо не сможет доказать, что не получает пенсию от бывшей республики СССР. Эта проблема особенно актуальна для украинцев, которые до 1992 года работали в Российской СФСР, ведь из-за войны большинство международных контактов между Россией и Украиной разорвано.

Также важно отметить, что период работы на вахте или командировках в других республиках СССР от украинских предприятий не считается работой в иностранном государстве.

