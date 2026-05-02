В православный праздник сегодня по народному обычаю готовят блюда из молодой зелени.

3 мая по новому церковному календарю верующие чтят память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. В этот день вспоминают духовные традиции, соблюдают установленные запреты и следят за народными приметами. Рассказываем, что принято делать 3 мая, чего стоит избегать, а также какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня

Православный праздник 3 мая (16 мая по староцерковному стилю) посвящен памяти преподобного Феодосия Печерского - игумена Киево-Печерского монастыря и одного из основателей монашеской традиции на Руси. Его имя неразрывно связано с Киево-Печерская лавра, которая при нем стала важным духовным и культурным центром.

Преподобный Феодосий считается одним из родоначальников монашества. Он стал вторым канонизированным святым на Руси после Бориса и Глеба - Феодосия прославили в 1108 году.

Святой жил в XI веке, родился в городе Васильеве (ныне Васильков под Киевом). С ранних лет тянулся к духовной жизни, любил богослужения и чтение священных книг. Рано лишившись отца, он столкнулся с непониманием со стороны матери - она не хотела, чтобы сын становился монахом. И в 24 года Феодосий тайно ушел из дома и принял постриг в Киево-Печерском монастыре.

Там он отличался смирением и трудолюбием: выполнял самую тяжелую работу - носил воду, рубил дрова, молол зерно. В 1057 году его избрали игуменом, но даже получив высокий духовный сан, он продолжал трудиться наравне с другими. При Феодосии в обители был введен устав Студийского монастыря, что укрепило дисциплину и духовную жизнь братии. Слава о Феодосии приводила в монастырь новых иноков, а сама обитель вскоре стала центром благочестия и просвещения. Также к преподобному приезжали князья, в том числе Изяслав Ярославич. Феодосий не боялся обличать власть имущих и защищал несправедливо осужденных - по его просьбам нередко пересматривали судебные решения.

Умер святой 3 мая 1074 года, не дожив до 40 лет. Его похоронили в его же пещере, позже мощи перенесли в Успенский собор монастыря, куда стекались паломники со всей Руси. Во времена нашествия хана Батыя святыни спрятали, и точное место их нахождения остается неизвестным.

Кого еще почитают по новому стилю:

мучеников Тимофея и Мавру;

преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргоского;

перенесение мощей мученика Аврамия Болгарского;

праведную Тавифу,

а также икону Богородицы Успение Киево-Печерскую и Киево-Печерскую с Антонием и Феодосием.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 3 мая чтят память чудотворной Кипрской иконы Божией Матери - верующие вспоминают ее как святыню, к которой обращаются с молитвами о защите и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие традиции и запреты связаны с этой датой.

Что можно делать 3 мая и что нельзя делать сегодня

В православный праздник 3 мая верующие обращаются с молитвами к преподобному Феодосию Печерскому - просят у него здоровья, помощи в трудных жизненных ситуациях, укрепления веры.

По народному календарю этот день связан с хозяйственными заботами и огородными работами. В старину его называли Марфа Рассадница, и он благоприятен для труда - чем больше поработать, тем щедрее будет результат.

В старину на Марфу высаживали рассаду, в частности капусту, и готовили блюда из молодой зелени - со щавелем, крапивой или другой весенней травой. В народе верят, что святая Мавра помогает огородникам - к ней обращаются с просьбами о защите урожая от засухи и вредителей.

В церковный праздник 3 мая, как и в любой другой день, не одобряются ссоры, злословие, зависть, жадность, лень и стремление к мести. Также не следует отказывать в помощи, если есть возможность поддержать другого человека.

По народным поверьям этот день требует особого спокойствия и осторожности. Основные запреты связаны с семьей, бытом и достатком:

запрещается начинать строительство или ремонт, переставлять мебель и затевать серьезные перемены в доме - такие дела могут обернуться финансовыми потерями;

не рекомендуется совершать крупные покупки - они окажутся неудачными или быстро испортятся;

мужчинам не советуют работать в огороде - посадкой в этот день должны заниматься женщины, иначе урожай может пострадать;

не стоит начинать новые дела или кардинально что-то менять в жизни - день предпочитает стабильность и спокойствие.

Супругам сегодня нельзя ссориться, иначе считается, что весь год в семье пройдет в конфликтах.

Народные приметы о погоде

Погоду и будущее лето в этот день издавна определяли по природным знакам и поведению птиц:

утром много росы - к хорошей погоде и щедрому урожаю;

росы нет - жди дождя;

поют соловьи - лето придет рано;

черемуха пышно цветет - к сухому лету.

Самая яркая примета дня - пение соловья: если услышать его в это время, лето будет ранним и теплым.

