Ученые придумали новый способ искать воду под поверхностью Марса

Технологию успешно протестировали на Земле и пришли к интересным выводам.

Учёные предложили использовать беспилотники с георадарами для поиска водяного льда на Марсе. По их данным, такие аппараты способны определять места, где можно бурить скважины,точнее, чем существующие орбитальные системы, пишет Space.com.

Исследование провели специалисты Университета Аризоны. Они протестировали технологию на Земле – на ледниках в Аляске и Вайоминге, которые по структуре напоминают марсианские отложения льда под слоем породы.

Речь идёт о дронах, которые летают на малой высоте и с помощью радара "просвечивают" поверхность. В отличие от орбитальных аппаратов, они могут фиксировать детали, которые остаются незаметными с большой высоты.

По словам ведущего автора исследования Роберто Агилары, ключевая задача – определить, насколько глубоко залегает лёд.

"Чтобы принимать решения о том, где бурить на Марсе, нужно знать, составляет ли толщина искомого льда менее одного метра породы или десять", – пояснил он.

Ограничения существующих методов

Ранее миссии на Марс в основном полагались на орбитальные радиолокационные системы. Они подтвердили наличие значительных запасов льда, особенно в средних широтах планеты.

Однако такие приборы не дают точного понимания структуры на небольшой глубине. Это создаёт проблему при планировании бурения, поскольку неизвестно, насколько доступен лёд.

Результаты испытаний на Земле

Во время тестов дроны смогли детально изучить ледники, определить толщину льда и выявить даже тонкие слои породы. Полученные данные подтвердили с помощью бурения и моделирования.

Исследователи также выяснили, какие параметры полёта наиболее эффективны.

"Мы узнали, на какой высоте и скорости должен лететь дрон, а также о важности направления полёта и правильной настройки радара", – отметил Агилар.

Как это может использоваться на Марсе

Учёные считают, что дроны не заменят орбитальные аппараты или марсоходы, а дополнят их. Возможна многоуровневая система, включающая в себя орбитальные аппараты, которые находят крупные зоны льда, дроны, уточняющие данные с высокой точностью и наземные миссии, которые проводят бурение. Такой подход позволит выбирать наиболее перспективные участки и снизить риски.

Почему это важно

Лёд на Марсе рассматривается как ключевой ресурс для будущих миссий. Он может использоваться для получения воды, кислорода и даже топлива. Кроме того, изучение льда даёт информацию о климатическом прошлом планеты и может помочь в поиске следов жизни.

Исследования Марса - последние разработки

Ранее ученый нашел "кратчайший путь" на Марс, однако в этом есть определенные сложности. Согласно исследованию астрофизика из Государственного университета Северного Флуминенсе в Бразилии Марсело де Оливейра Соуза, космический аппарат может достигнуть Марса в течение 56 дней. Однако современные химические двигатели требуют от семи до девяти месяцев только на один перелет.

Издание Daily Galaxy сообщило, что марсоход NASA "Персеверанс" обнаружил в древних марсианских породах необычно высокое содержание никеля, что свидетельствует о очень богатой химической среде, существовавшей миллиарды лет назад. Этот факт не доказывает, что на Марсе существовала жизнь, однако добавляет новый элемент к научному исследованию, которое продолжается уже много лет.

