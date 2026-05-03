Мастер маскировки: этот осьминог способен имитировать 13 различных видов

Осьминог-мимик, по-видимому, использует различные формы мимикрии в зависимости от своего непосредственного социального контекста.

Многие люди представляют себе маскировку в природе как нечто статичное. Некоторые животные же способны убедительно имитировать другие виды.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал интересные факты об осьминоге-мимике (Thaumoctopus mimicus). Он способен имитировать более дюжины различных видов, а каждая из этих имитаций сопровождается собственной формой, окраской и манерой движения.

Как осьминог-мимик защищается от хищников

В исследовании 2007 года говорится о том, что осьминог-мимик обитает в среде, которая для животного его вида необычайно сурова. Он обитает в мелких тропических морских средах, таких как илистые устья рек и песчаные прибрежные равнины, где мало укрытий, а видимость высокая.

Осьминогу-мимику часто приходится передвигаться по открытой местности, оставаясь уязвимым для хищников. Именно эта экологическая особенность имеет наибольшее значение в эволюции этого вида, подчеркнул биолог.

Трэверс поделился, что осьминог-мимик активно добывает пищу в дневное время, прощупывая субстрат в поисках мелкой добычи, такой как ракообразные и рыбы. Движение необходимо для питания, но оно же привлекает внимание.

Ученые выяснили, что осьминог-мимик, по-видимому, использует различные формы мимикрии в зависимости от своего непосредственного социального контекста. Столкнувшись с определенным видом рыб, он не прибегает к одному и тому же маскировочному приему. Вместо этого он принимает позы, узоры и стили движения, напоминающие организмы, которых, как известно, избегают эти конкретные хищники.

По словам Трэверса, когда осьминога-мимика преследуют, например, помацентровые рыбы, у него наблюдается удлинение тела и волочение полосатых щупалец, напоминающее морскую змею. В других ситуациях он прижимается к дну и волнисто двигает телом, чтобы напоминать камбалу, или вытягивает щупальца наружу, чтобы имитировать шипы рыбы-льва.

Ученые считают, что осьминог-мимик использует контекстно-зависимую мимикрию, а не имитирует другие виды наугад. Вероятно, он выбирает из репертуара форм, каждая из которых адаптирована к конкретному профилю угрозы.

Как осьминог-мимик меняет свое тело

В ходе исследования 2021 года ученые изучили физические механизмы, лежащие в основе трансформаций осьминогов-мимиков. Интересно, что они опираются на несколько адаптаций одновременно, а не на одну.

Ученые рассказали, что в коже осьминога находятся хроматофоры, или небольшие органы, содержащие пигмент. Каждый хроматофор состоит из мешочка с пигментом, окруженного радиальными мышцами. Когда эти мышцы сокращаются, мешочек расширяется, открывая свой цвет.

Нервная система напрямую контролирует эти процессы, благодаря чему осьминог может почти мгновенно создавать сложные узоры - полосы, пятна или градиенты.

Более того, оттенок является лишь частью иллюзии. Ученые выяснили, что немаловажную роль в маскировке играют папилломы. Эти структуры могут подниматься и опускаться, изменяя тем самым текстуру кожи.

Кроме того, биолог добавил, что осьминоги могут легко менять свою форму, так как у них нет жесткого скелета. Их тела почти полностью состоят из мышц, без костей, ограничивающих движения.

Ящерица, способная бегать галопом по рекам

Ранее в Forbes рассказали о василиске обыкновенном. Это ящерица, которая способна на несколько секунд нарушить базовое правило природы и пересекать реку прямо по ее поверхности.

Согласно герпетологическим исследованиям, василиск полагается на невероятную скорость. Каждый его шаг должен создавать именно то количество восходящего импульса, чтобы задержать погружение.

