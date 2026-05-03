Карты оказались довольно козырными: дипломат о страхах Путина в связи с 9 мая

В частности, на кремлевского диктатора может оказывать давление российская элита, считает Огрызко.

Российский диктатор Владимир Путин просит американского лидера Дональда Трампа повлиять на президента Украины Владимира Зеленского в преддверии 9 мая, а Украина напрямую не может отказать США. Такое мнение высказал Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, в эфире Radio NV.

"Мы люди деликатные. Мы не можем сказать: "Дорогой товарищ Трамп, иди лесом". Мы ему скажем, что очень ценим его миротворческие усилия. Мы продолжаем ждать его мирных посланников в Киеве. Мы очень хотели бы их здесь покатать, чтобы они увидели собственными глазами, какие миролюбивые инициативы ежедневно реализует преступник", - сказал Огрызко.

В то же время он отметил, что Трамп уже не может особо влиять на Украину.

"Раньше он топал ножками и говорил, что у вас нет карт. Карты, кажется, появились, причем довольно козырные. И если сегодня Путин боится, чтобы на него с неба не упало что-то 9 мая, и просит Трампа вмешаться, то это означает, что он сейчас находится в катастрофической ситуации. Ведь мы же понимаем, что вся эта элита, которая находится вокруг него и которой он все эти годы давал возможность грабить, зарабатывать и потом где-то прятать эти средства подальше от России. Теперь эта элита начинает думать, зачем нам терять то, что мы честно украли. И вот я думаю, в этом сейчас интрига вокруг Путина. И здесь уже Трамп ему никоим образом не поможет", - добавил Огрызко.

Страхи Путина по поводу 9 мая

Напомним, ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого российский диктатор заявил о "готовности объявить перемирие" на 9 мая. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это предложение якобы появилось после того, как Трамп "положительно оценил недавно объявленное Россией пасхальное перемирие".

На это уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он, в частности, отметил, что Украине нужно связаться с американской стороной и узнать детали этого перемирия. По словам президента, Украина предлагает прекратить огонь на долгосрочной основе, чтобы гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир.

