Многие владельцы участков предпочитают избегать химических средств в борьбе с грызунами, чтобы не навредить птицам, насекомым-опылителям и растениям. В этом случае можно использовать доступные натуральные методы.
Сперва рассмотрим сами средства, воздействующие на крыс и мышей, а затем – вкратце напомним об основных мерах профилактики, чтобы предотвратить появление грызунов в будущем.
Эфирные масла
По словам эксперта по утилизации отходов Райана Кайлы, одним из наиболее эффективных средств, что мгновенно отпугивает крыс, является масло перечной мяты. Его наносят на ватные тампоны или ткань и размещают вблизи мусорных баков, компостных зон и возможных мест проникновения.
Также эффективно эвкалиптовое масло. Оно содержит соединение цинеол, раздражающее обонятельную систему грызунов. Пропитанные маслом тряпки рекомендуется размещать возле сараев, дровников и мусорных контейнеров. После высыхания средство считается безопасным для людей и домашних животных.
Острые специи
Садовый эксперт Виктория Паркинсон порекомендовала использовать хлопья чили или кайенский перец. Содержащийся в них капсаицин раздражает слизистые оболочки грызунов, вынуждая их избегать обработанных участков.
Средство рассыпают вдоль грядок, заборов и у нор. В дождливую погоду можно применять раствор перца с водой и небольшим количеством моющего средства для опрыскивания растений – но регулярно обновляя обработку.
Что сделать, чтобы крысы ушли – другие средства и профилактика
Специалисты назвали и другие методы, на случай, если у вас нет под рукой эфирных масел, а запах острого перца для вас слишком резкий.
Например, не менее доступным и эффективным средством, по их словам, является кофейная гуща: ее запах мешает грызунам ориентироваться в поисках пищи.
Гущу рекомендуется рассыпать вокруг кормушек, компостных ям и огородных грядок. При этом она не только помогает в борьбе с грызунами, но и приносит дополнительную пользу, улучшая структуру почвы.
Кроме того, как отметил садовод Люк Ньюнс, мята, лаванда и розмарин также создают неблагоприятную среду для грызунов. Особенно эффективна мята, однако из-за того, что она быстро разрастается, ее лучше выращивать в отдельных контейнерах.
Профилактика
Эксперты подчеркнули, что ключевое значение имеет устранение факторов, привлекающих вредителей. Необходимо убирать остатки корма для птиц, хранить продукты в закрытой таре, регулярно перемешивать компост и поддерживать порядок на участке.
Также важно устранять потенциальные укрытия: заросли, кучи дров и листвы, плотные посадки. Все щели в хозяйственных постройках, вокруг труб и вентиляционных отверстий следует герметизировать.
Дополнительно рекомендуется поддерживать естественный баланс экосистемы, например, устанавливать домики для сов, которые являются природными хищниками грызунов.
В итоге, эксперты сошлись во мнении: важно не только подобрать, какой запах отпугнет мышей и крыс, но и регулярно ухаживать за участком.