Как приготовить очень вкусные шоколадные маффины: кондитер раскрыла секрет

Выпечка - отличный способ занять себя, и если вы хотите испечь маффины, кондитер Джейн Данн поделилась вкусным рецептом, который имеет невероятный вкус. Об этом пишет Mirror.
Она объяснила, что добивается такой мягкой середины в мафинах, добавляя в тесто свежие измельченные вишни и немного вишневого джема.
"Я просто обожаю это сочетание вкусов, поэтому на моем блоге вы найдете множество рецептов "Шварцвальда", включая брауни, торты, печенье и мороженое! Я решила, что пришло время добавить в этот список маффины, и они просто непревзойденны. Липкие, шоколадные, и я надеюсь, что вы полюбите их так же, как и я!" - отметила Данн.
Рецепт кондитерки не только насыщен темным шоколадом, но и содержит горсть свежих вишен и немного вишневого варенья для неожиданной фруктовой начинки. Это поможет создать маслянисто-липкую середину, когда вы кусаете маффин.
"Эти шоколадно-вишневые маффины "Шварцвальд" идеальны, когда их подают теплыми, тягучими и с расплавленной серединкой. Они вкусные, их легко выпекать, и я знаю, что вы полюбите этот рецепт так же, как и я, потому что если вы, как и я, являетесь поклонником "Шварцвальда", то эти маффины - это твердая десятка из десяти. "Этот рецепт чрезвычайно прост в приготовлении, поскольку он основан на масле, а это значит, что можно просто бросить все ингредиенты в миску, взбить все жидкие ингредиенты, добавить сухие, и вот - у вас уже готово неземное тесто для маффинов", - заверила она.
Чтобы маффины идеально поднялись, Джейн использует формочки в форме тюльпанов вместо стандартных для маффинов.
"Вишневое варенье создает прекрасную текстуру внутри и помогает немного сплющить верх маффинов после выпечки, но на самом деле не имеет значения, если на них останутся маленькие кратеры, потому что я люблю украшать их, вдавливая свежую вишню и кусочек шоколада", - добавила кондитер.
Ингредиенты
- 125 мл растительного/подсолнечного/оливкового масла;
- два яйца среднего размера;
- одна чайная ложка ванильного экстракта;
- 125 мл пахты/натурального йогурта;
- 175 г светло-коричневого мягкого сахара;
- 200 г муки;
- 35 г какао-порошка;
- одна чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 200 г кусочков шоколада;
- 200 г свежих вишен;
- 200 г вишневого варенья/джема (по желанию);
- шоколад/вишни.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 200 ℃/180 ℃ и выложите 12 бумажных формочек для маффинов на противень. После этого взбейте масло, яйца и пахту. Добавьте сахар, муку, какао, разрыхлитель и соль и перемешайте.
Измельчите шоколад и вишни и добавьте в тесто. Распределите тесто равномерно между 12 формочками.
Если хотите, положите в середину примерно столовую ложку вишневого джема.
"Выпекайте в духовке 22-25 минут. Вдавите в маффин свежую вишню и кусочек шоколада. Дайте им остыть, прежде чем наслаждаться", - посоветовали в материале.
