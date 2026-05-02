Как приготовить очень вкусные шоколадные маффины: кондитер раскрыла секрет

Выпечка - отличный способ занять себя, и если вы хотите испечь маффины, кондитер Джейн Данн поделилась вкусным рецептом, который имеет невероятный вкус. Об этом пишет Mirror.

Она объяснила, что добивается такой мягкой середины в мафинах, добавляя в тесто свежие измельченные вишни и немного вишневого джема.

"Я просто обожаю это сочетание вкусов, поэтому на моем блоге вы найдете множество рецептов "Шварцвальда", включая брауни, торты, печенье и мороженое! Я решила, что пришло время добавить в этот список маффины, и они просто непревзойденны. Липкие, шоколадные, и я надеюсь, что вы полюбите их так же, как и я!" - отметила Данн.

Рецепт кондитерки не только насыщен темным шоколадом, но и содержит горсть свежих вишен и немного вишневого варенья для неожиданной фруктовой начинки. Это поможет создать маслянисто-липкую середину, когда вы кусаете маффин.

"Эти шоколадно-вишневые маффины "Шварцвальд" идеальны, когда их подают теплыми, тягучими и с расплавленной серединкой. Они вкусные, их легко выпекать, и я знаю, что вы полюбите этот рецепт так же, как и я, потому что если вы, как и я, являетесь поклонником "Шварцвальда", то эти маффины - это твердая десятка из десяти. "Этот рецепт чрезвычайно прост в приготовлении, поскольку он основан на масле, а это значит, что можно просто бросить все ингредиенты в миску, взбить все жидкие ингредиенты, добавить сухие, и вот - у вас уже готово неземное тесто для маффинов", - заверила она.

Чтобы маффины идеально поднялись, Джейн использует формочки в форме тюльпанов вместо стандартных для маффинов.

"Вишневое варенье создает прекрасную текстуру внутри и помогает немного сплющить верх маффинов после выпечки, но на самом деле не имеет значения, если на них останутся маленькие кратеры, потому что я люблю украшать их, вдавливая свежую вишню и кусочек шоколада", - добавила кондитер.

Ингредиенты

125 мл растительного/подсолнечного/оливкового масла;

два яйца среднего размера;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

125 мл пахты/натурального йогурта;

175 г светло-коричневого мягкого сахара;

200 г муки;

35 г какао-порошка;

одна чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли;

200 г кусочков шоколада;

200 г свежих вишен;

200 г вишневого варенья/джема (по желанию);

шоколад/вишни.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 200 ℃/180 ℃ и выложите 12 бумажных формочек для маффинов на противень. После этого взбейте масло, яйца и пахту. Добавьте сахар, муку, какао, разрыхлитель и соль и перемешайте.

Измельчите шоколад и вишни и добавьте в тесто. Распределите тесто равномерно между 12 формочками.

Если хотите, положите в середину примерно столовую ложку вишневого джема.

"Выпекайте в духовке 22-25 минут. Вдавите в маффин свежую вишню и кусочек шоколада. Дайте им остыть, прежде чем наслаждаться", - посоветовали в материале.

