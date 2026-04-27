Удачные и неудачные дни для стрижки можно определить по фазе Луны.

Весна - прекрасное время года для обновления имиджа. Многие люди планируют стрижку и окрашивание на этот период. Чтобы процедура точно была удачной, не стоит планировать ее на любой попавшийся день. Из-за неправильно выбранной даты новая прическа может оказаться ужасной.

Чтобы поход к парикмахеру не обернулся катастрофой, заранее проверьте фазу Луны. Выбрать лучший день для обновления прически поможет лунный календарь стрижек. Он назовет даты, когда энергия земного спутника будет направлена на рост и оздоровление шевелюры, а также предупредит о самых неудачных числах.

Подробный лунный календарь стрижек на май 2026

Луна оказывает огромное влияние на все живые организмы. Воздействие небесного светила не стоит недооценивать. Именно от его фазы будет зависеть то, как отреагируют волосы на процедуру. Эти выводы люди сделали после многолетних наблюдений за состоянием шевелюры в зависимости от положения Луны.

Разные процедуры с волосами с учетом планировать с учетом фаз земного спутника. К примеру, укорачивать прическу календарь стрижек планирует в период роста, поскольку волосы хорошо заживляют раны и быстро отрастают. В убывающую Луну лучше всего делать завивки и окрашивания, ведь шевелюра отлично принимает нужную форму. А полнолуния и новолуния выделяют негативной энергетикой, поэтому никакие процедуры в них лучше не проводить.

Лучшими днями, когда стричься в мае 2026, считаются 3, 8, 14-17, 24-28 число.

В какие дни нельзя стричь волосы, также говорится в календаре - неудачными считаются 1-2, 6-7, 11-13, 19-22, 30-31 число.

Энергетика Луны также определяет удачные для обогащения даты. Денежная стрижка в мае 2026 проводится 5-8, 15-17, 23-25 числа. В эти дни светило пребывает в знаках Козерога, Тельца и Девы, которые считаются наиболее благоприятными для заработка. Любые изменения во внешности в указанные дни помогут увеличить доход.

Если хотите оздоровиться, то лучшими днями, когда стричь волосы, будут 3, 5, 14, 17, 25-27 мая. Укорачивая шевелюру в перечисленные даты, вы сделаете волосы крепче и гуще, а также исцелите раздвоенные кончики.

Завивки и укладки рекомендуется делать в убывающую Луну, ведь волосы отлично сохраняют приданную им форму, а кудри получаются аккуратными и стойкими. Лучшими днями мая для этого будут 3-5, 8-9, 14-16 и 28 число.

Для окрашивания волос стоит выбрать дни 3-4, 8-9, 14, 16, 24-28 мая. Процедура покажет блестящий результат, а новый цвет получится модным и ярким. В эти даты также получится бесследно замаскировать седину.

