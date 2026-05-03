Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

Одна из главных проблем при выборе телевизора – это просмотр в ярко освещенной помещении. Дневной свет, отражения экрана и недостаточная яркость могут заметно ухудшить качество изображения, снижая контраст и четкость. Особенно это заметно у телевизоров, рассчитанных на темные помещения, включая OLED-модели.

Однако современные технологии, особенно Mini-LED и улучшенные OLED-панели, позволяют получать качественное изображение даже без штор или затемняющих жалюзи. Эксперты BGR выделили пять моделей, которые лучше всего подходят для таких условий.

Hisense U6

Видео дня
Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

Hisense U6 – один из самых доступных телевизоров с Mini-LED подсветкой. Он обеспечивает яркость от 600 до 1000 нит и использует до 512 локальных зон затемнения. Это позволяет ему уверенно работать в светлых помещениях, сохраняя неплохую детализацию в темных сценах.

При этом модель является одной из самых дешевых в своем сегменте – 55-дюймовая версия обычно стоит не дороже 500 долларов. Минусом остается ограниченная производительность по сравнению с более дорогими моделями, но для своей цены U6 считается одним из лучших вариантов.

TCL QM6K

Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

TCL QM6K – еще один Mini-LED телевизор, но уже в среднебюджетном классе. Он обеспечивает яркость около 700 нит и хорошо справляется с локальным затемнением.

Телевизор поддерживает HDR10+, Dolby Vision IQ и частоту обновления 144 Гц, что делает его подходящим не только для фильмов, но и для игр. При этом он остается относительно доступным – 65-дюймовая модель стоит примерно $530–650.

Samsung QN90F

Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

Samsung QN90F – один из самых ярких Mini-LED телевизоров в подборке. Его пиковая яркость достигает 2300 нит, а в реальных сценах – примерно 1100 нит. Дополнительным преимуществом является антибликовое покрытие, которое снижает отражения от окон и ламп. Это делает ТВ особенно удобным для гостиных с большим количеством света.

Тем не менее, в темных сценах некоторые пользователи отмечают менее идеальную работу локального затемнения.

Samsung S95F

Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

Samsung S95F – уникальный OLED-телевизор, который хорошо подходит для ярких помещений за счет матового покрытия экрана. Он способен достигать пиковой яркости более 2000 нит, что делает его одним из самых ярких OLED-решений на рынке. При этом сохраняются глубокие черные цвета и высокая контрастность.

Модель также предлагает частоту обновления до 165 Гц и отлично подходит для игр и спортивного контента, но относится к премиальному сегменту.

LG G5 OLED

Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

LG G5 использует новую четырехслойную RGB Tandem OLED-панель, которая существенно повысила яркость по сравнению с предыдущими поколениями. Телевизор получил высокие оценки от экспертов за работу в ярких комнатах: антибликовое покрытие и высокая яркость позволяют комфортно смотреть контент даже днем.

ТВ поддерживает 4K при 165 Гц, оснащен мощным процессором обработки изображения и считается одним из лучших универсальных телевизоров на рынке, но и стоит соответствующе дорого.

Ранее эксперты назвали 4 лучших бюджетные OLED-телевизора. В 2026 году на рынке появилось сразу несколько дешевых моделей, которые предлагают почти флагманское качество изображения.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: