Лучшие телевизоры для светлых комнат: 5 моделей, которые не боятся солнечного света

При выборе такого ТВ стоит ориентироваться на модели с высокой яркостью, хорошей защитой от бликов и современными технологиями подсветки.

Одна из главных проблем при выборе телевизора – это просмотр в ярко освещенной помещении. Дневной свет, отражения экрана и недостаточная яркость могут заметно ухудшить качество изображения, снижая контраст и четкость. Особенно это заметно у телевизоров, рассчитанных на темные помещения, включая OLED-модели.

Однако современные технологии, особенно Mini-LED и улучшенные OLED-панели, позволяют получать качественное изображение даже без штор или затемняющих жалюзи. Эксперты BGR выделили пять моделей, которые лучше всего подходят для таких условий.

Hisense U6

Hisense U6 – один из самых доступных телевизоров с Mini-LED подсветкой. Он обеспечивает яркость от 600 до 1000 нит и использует до 512 локальных зон затемнения. Это позволяет ему уверенно работать в светлых помещениях, сохраняя неплохую детализацию в темных сценах.

При этом модель является одной из самых дешевых в своем сегменте – 55-дюймовая версия обычно стоит не дороже 500 долларов. Минусом остается ограниченная производительность по сравнению с более дорогими моделями, но для своей цены U6 считается одним из лучших вариантов.

TCL QM6K

TCL QM6K – еще один Mini-LED телевизор, но уже в среднебюджетном классе. Он обеспечивает яркость около 700 нит и хорошо справляется с локальным затемнением.

Телевизор поддерживает HDR10+, Dolby Vision IQ и частоту обновления 144 Гц, что делает его подходящим не только для фильмов, но и для игр. При этом он остается относительно доступным – 65-дюймовая модель стоит примерно $530–650.

Samsung QN90F

Samsung QN90F – один из самых ярких Mini-LED телевизоров в подборке. Его пиковая яркость достигает 2300 нит, а в реальных сценах – примерно 1100 нит. Дополнительным преимуществом является антибликовое покрытие, которое снижает отражения от окон и ламп. Это делает ТВ особенно удобным для гостиных с большим количеством света.

Тем не менее, в темных сценах некоторые пользователи отмечают менее идеальную работу локального затемнения.

Samsung S95F

Samsung S95F – уникальный OLED-телевизор, который хорошо подходит для ярких помещений за счет матового покрытия экрана. Он способен достигать пиковой яркости более 2000 нит, что делает его одним из самых ярких OLED-решений на рынке. При этом сохраняются глубокие черные цвета и высокая контрастность.

Модель также предлагает частоту обновления до 165 Гц и отлично подходит для игр и спортивного контента, но относится к премиальному сегменту.

LG G5 OLED

LG G5 использует новую четырехслойную RGB Tandem OLED-панель, которая существенно повысила яркость по сравнению с предыдущими поколениями. Телевизор получил высокие оценки от экспертов за работу в ярких комнатах: антибликовое покрытие и высокая яркость позволяют комфортно смотреть контент даже днем.

ТВ поддерживает 4K при 165 Гц, оснащен мощным процессором обработки изображения и считается одним из лучших универсальных телевизоров на рынке, но и стоит соответствующе дорого.

