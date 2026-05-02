Переговоры между Украиной и Грецией о производстве морских дронов зашли в тупик, - Euractiv

Греция не соглашается с одним из условий Украины.

Переговоры между Украиной и Грецией о совместном производстве морских дронов фактически зашли в тупик. Афины обеспокоены тем, что Киев настаивает на праве голоса относительно того, как беспилотники будут использоваться в случае военных действий, пишет Euractiv.

Отмечается, что Украина выдвинула требование относительно права предоставлять разрешение на использование морских дронов греческими вооруженными силами в случае войны. Греция же не соглашается с этим условием.

Греция считает, что Украина хочет сохранить баланс в отношениях с Турцией, которую она рассматривает как посредника в переговорах с Россией, добавили в издании.

Также в издании подчеркнули, что развертывание этих дронов в Черном море является стратегически важным шагом для Украины в ее борьбе с российским флотом. Греция же рассматривает морские беспилотники как важное преимущество в Эгейском море, где она имеет споры с Турцией.

В издании напомнили, что в ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию, где подписал соглашение между компанией "Нафтогаз Украины" и греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках природного газа в Украину. Тогда же стороны заключили соглашение о совместном производстве морских дронов.

Журналисты отметили, что план заключался в использовании украинской технологии морских дронов, а производство должно осуществляться через смешанную промышленную структуру. Согласно плану, греческие судостроительные заводы будут иметь ведущую роль.

Новый украинский морской дрон заметили во время атаки по российской базе

Напомним, что в апреле во время попытки удара по российской военно-морской базе в Новороссийске был обнаружен украинский морской дрон, оснащенный дистанционно управляемой пулеметной установкой.

В Defence Blog отметили, что этот дрон, судя по всему, был оснащен несколькими навигационными системами, включая спутниковое навигационное оборудование, а также тем, что похоже на взрывной заряд для одноразовой ударной миссии.

По словам экспертов, особенностью этого беспилотника является видимая дистанционно управляемая пулеметная установка, установленная на корпусе. Такая установка, скорее всего, предназначена для защиты судна во время приближения.

