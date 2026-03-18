Дешёвые иранские 'шахеды' истощают армию США, – NPR

Пока Пентагон тратит миллионы на перехват "шахидов", эксперты предупреждают о критическом дефиците ракет.

Операция "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке обнажила критическую уязвимость американской армии перед дешевыми беспилотными технологиями. Несмотря на технологическое превосходство США, массовое использование Ираном "шахидов" создает опасный экономический и стратегический перекос, сообщает NPR.

Экономическая ловушка

Типичный иранский дрон-камикадзе Shahed-136 обходится Тегерану от $20 000 до $50 000. В то же время американские системы, такие как Patriot и THAAD, используют перехватчики, стоимость которых исчисляется миллионами долларов за единицу.

"Это неравенство позволило Ирану повысить стоимость конфликта для США", – цитируют Келли Грико, старшего научного сотрудника Центра Стимсона, в материале.

Уже сейчас появляются признаки того, что американские ресурсы не безграничны. Как сообщили изданию официальные лица США на условиях анонимности, существует серьезная обеспокоенность по поводу нехватки ракет, из-за чего Вашингтону, возможно, придется привлекать запасы из-за пределов региона.

Центральное командование США пока воздерживается от официальных комментариев.

Хроника ударов и смена военной парадигмы

Иранские атаки остаются непрерывными и болезненными. В первые дни конфликта шестеро американских военных погибли во время удара по оперативному центру в Кувейте. Также были атакованы нефтяные объекты в ОАЭ и посольства США в Эр-Рияде и Ираке, пишет СМИ.

Беспилотники радикально изменили современную войну, создав огромный спектр угроз: от разведывательных RQ-4 Global Hawk за $130 млн до дешевых потребительских квадрокоптеров. Даже США признали успех конструкции "Шахеда", создав собственный аналог – LUCAS, отмечает автор.

Грико вспоминает разговор с офицером армии США, который воевал в Мосуле в 2016 году, когда террористы "Исламского государства" впервые массово применили дроны.

"Офицер сказал мне: "Знаешь, за всю мою карьеру, на всех командировках, я должен был смотреть перед собой. Я должен был оглядываться назад и искать врага по бокам. Мне никогда раньше не приходилось смотреть вверх и беспокоиться о враге"", – рассказал он.

Украинский опыт и позиция Трампа

Автор отмечает, что наиболее революционные изменения в использовании БПЛА произошли именно во время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Украинцы были немного впереди в использовании беспилотников в наступательных целях", – сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

По ее словам, Россия сначала "спешила" догнать Киев, покупая иранские технологии, а впоследствии создала собственную версию – "Герань".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за четыре года войны Россия выпустила более 57 000 таких аппаратов. Украина достигла около 90% эффективности сбивания дронов, используя мобильные группы и собственные недорогие дроны-перехватчики.

Однако в интервью Fox News президентСША Дональд Трамп отклонил предложение Киева помочь технологиями.

"Нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас лучшие дроны в мире", – подчеркнул американский лидер.

"Бункеризация" городов и будущее войны

Несмотря на заявления Пентагона о снижении интенсивности атак на 95% благодаря уничтожению пусковых установок, эксперты предостерегают от преждевременного оптимизма.

Джеймс Паттон Роджерс, исполнительный директор Института политики Брукса, отмечает, что в городах Персидского залива наблюдается "бункеризация", поскольку гражданские лица вынуждены постоянно прятаться от волн БПЛА. Только ОАЭ по состоянию на 16 марта сообщили об уничтожении более 1600 беспилотников.

Томас Карако, директор Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований, также объяснил сложность борьбы.

"Их не обязательно так уж и трудно уничтожить, когда увидишь. Но их трудно увидеть. Они могут пересечь горизонт относительно поздно и лететь довольно низко", – подытожил он.

В настоящее время, по данным издания, конфликт остается в фазе "изнурительного тупика", где ключевым вопросом является не несовершенство технологий, а способность экономик поддерживать эту дорогостоящую защиту от дешевого оружия.

Вызовы и триумфы беспилотных систем

Ранее УНИАН писал о значительном финансовом дисбалансе, с которым сталкиваются США при перехвате иранских дронов типа Shahed на Ближнем Востоке. Для уничтожения дешевых беспилотников американские военные вынуждены использовать дорогие ракеты и оборудование, стоимость которых достигает миллионов долларов. Помимо стоимости самих боеприпасов, огромные средства тратятся на топливо, техническое обслуживание самолетов и содержание персонала.

Добавим, что украинские военные продемонстрировали впечатляющие результаты на учениях НАТО, где с помощью морских дронов и современных технологий условно "разгромили" флот Альянса. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук подтвердил, что украинцы победили во всех пяти предложенных сценариях, в частности потопив вражеский фрегат. Партнеры были особенно впечатлены отечественной системой ситуационной осведомленности "Дельта", которая по своим возможностям опередила аналогичные разработки стран НАТО.

