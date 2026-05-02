Смерть без шума: ученые наконец-то разгадали, как это озеро за одну ночь убило 1800 человек

В августе 1986 года на севере Камеруна произошла одна из самых загадочных катастроф ХХ века – у озера Ньос за одну ночь погибли около 1800 человек и тысячи животных, пишет IFLScience.
Жители близлежащих деревень заснули как обычно, но уже не проснулись. Утром выжившие увидели жуткую картину: тела лежали прямо на улицах, в домах и даже в кроватях, без каких-либо признаков борьбы или разрушений.
Сначала причину трагедии не могли объяснить. Не было следов взрыва, пожара или отравления. Рассматривались различные версии – от неизвестной болезни до химической атаки.
Впоследствии к расследованию подключились международные эксперты, в частности специалисты Геологической службы США. Сначала они подозревали извержение вулкана, но никаких доказательств этому не нашли.
Смертельный газ
Разгадка пришла после изучения похожего инцидента у озера Монун, где ранее погибли десятки людей.
Оказалось, что на дне озера скапливался углекислый газ, просачивавшийся из недр Земли. При определенных условиях он внезапно вырвался на поверхность в виде плотного облака.
Этот газ, будучи тяжелее воздуха, опустился в долины и вытеснил кислород, фактически задушив людей и животных во сне.
"Бомба замедленного действия"
Ученые пришли к выводу, что даже незначительное воздействие – оползень, ветер или подводный процесс – могло запустить цепную реакцию, приведшую к высвобождению огромного количества газа.
Подобные озера назвали "взрывоопасными", ведь они могут накапливать газ годами, а затем внезапно "взрываться" без предупреждения.
Как предотвратили новую трагедию
Чтобы избежать повторения катастрофы, в 2001 году в озере установили специальные трубы, которые постепенно выводят газ с глубины на поверхность.
Сегодня озеро Ньос считается стабилизированным: уровень газа контролируется, а риск новой трагедии значительно снижен.
Это событие стало уникальным напоминанием о том, что даже на первый взгляд спокойные природные объекты могут таить смертельную опасность.