Смерть без шума: ученые наконец-то разгадали, как это озеро за одну ночь убило 1800 человек

Невидимый газ за одну ночь уничтожил целое население и стал причиной одной из самых загадочных катастроф в мире.

В августе 1986 года на севере Камеруна произошла одна из самых загадочных катастроф ХХ века – у озера Ньос за одну ночь погибли около 1800 человек и тысячи животных, пишет IFLScience.

Жители близлежащих деревень заснули как обычно, но уже не проснулись. Утром выжившие увидели жуткую картину: тела лежали прямо на улицах, в домах и даже в кроватях, без каких-либо признаков борьбы или разрушений.

Сначала причину трагедии не могли объяснить. Не было следов взрыва, пожара или отравления. Рассматривались различные версии – от неизвестной болезни до химической атаки.

Впоследствии к расследованию подключились международные эксперты, в частности специалисты Геологической службы США. Сначала они подозревали извержение вулкана, но никаких доказательств этому не нашли.

Смертельный газ

Разгадка пришла после изучения похожего инцидента у озера Монун, где ранее погибли десятки людей.

Оказалось, что на дне озера скапливался углекислый газ, просачивавшийся из недр Земли. При определенных условиях он внезапно вырвался на поверхность в виде плотного облака.

Этот газ, будучи тяжелее воздуха, опустился в долины и вытеснил кислород, фактически задушив людей и животных во сне.

"Бомба замедленного действия"

Ученые пришли к выводу, что даже незначительное воздействие – оползень, ветер или подводный процесс – могло запустить цепную реакцию, приведшую к высвобождению огромного количества газа.

Подобные озера назвали "взрывоопасными", ведь они могут накапливать газ годами, а затем внезапно "взрываться" без предупреждения.

Как предотвратили новую трагедию

Чтобы избежать повторения катастрофы, в 2001 году в озере установили специальные трубы, которые постепенно выводят газ с глубины на поверхность.

Сегодня озеро Ньос считается стабилизированным: уровень газа контролируется, а риск новой трагедии значительно снижен.

Это событие стало уникальным напоминанием о том, что даже на первый взгляд спокойные природные объекты могут таить смертельную опасность.

