В этом году летние каникулы могут сократить из-за зимних отключений электричества.

Каждый украинец ещё со школьных времен помнит, что период отдыха в учебных заведениях всегда длился с 1 июня до 31 августа. Иногда школьников даже отпускали отдыхать раньше, пропуская последнюю неделю мая. Но полномасштабная война внесла коррективы в то, когда начинаются каникулы в школе 2026. Из-за обстрелов инфраструктуры зимой были многодневные отключения света, которые также повлияли на учебный процесс.

Когда каникулы в Украине 2026 - примерные даты

Учебный год 2025-2026 отметился крайне сложной зимой: на фоне террористических атак РФ по критической инфраструктуре школы много часов оставались без электричества. Поскольку наладить рабочий процесс в таких условиях было невозможно, Министерство образования посоветовало продлить зимние каникулы за счет весенних и летних. Поэтому в январе дети отдыхали дольше, чем обычно.

Из-за зимних отключений может сместиться дата, когда начнутся летние каникулы в Украине. МОН опубликовало письмо, где рекомендует учебным заведениям перенести пропущенные зимой занятия на июнь 2026 года. То есть первый летний месяц может оказаться учебным для детей. Кроме того, школам предложили сократить весенние каникулы, а также ввести шестидневку и асинхронный формат учебы.

Таким образом, летние каникулы во многих школах могут продлиться с 1 июля до 31 августа 2026 года, то есть два месяца вместо привычных трех. Именно такие даты названы в рекомендациях МОН.

При этом отмечается, что эти рекомендации не распространяются для выпускников. Поэтому то, когда летние каникулы в Украине 2026, также будет зависеть от конкретного класса - 11-классники могут выйти на отдых раньше остальных.

Важно отметить, что названные даты являются рекомендуемыми, а не обязательными. Коллектив каждой школы самостоятельно решает, когда начинаются каникулы в Украине, с учетом ситуации в регионе. Точные даты начала и конца отдыха будут объявлены руководством учебного заведения.

На практике нередко бывает, что в восточных и прифронтовых областях дети учатся дольше, чем в западных, поскольку в них более сложная ситуация с отключениями. Таким образом, когда каникулы в Украине, также будет зависеть от региона. В некоторых школах детей могут отпустить и в конце мая.

