Сообщается, что юмористка переходила дорогу в неположенном месте.

В России в ДТП погибла известная юмористка, участница команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко, ей было 53 года. Информацию о ее смерти подтвердили муж артистки и Международный союз КВН.

Сообщается, что авария произошла 1 мая в Адлере (Сочи), Рыбалко скончалась на месте. По официальным данным, водитель автомобиля сбил юмористку, когда она переходила дорогу.

РосСМИ пишут, что Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте. Отмечается, что источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Елена Рыбалко - что о ней известно

Елена Рыбалко - одна из самых заметных участниц команды КВН "Утомленные солнцем". Стоит отметить, что она выступала вместе с известными путинистами Михаилом Галустяном и Александром Реввой в Высшей лиге КВН в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

Сама же она предпочитала обходить стороной и публично не комментировала политические темы. Она не высказывалась публично о войне: не осуждала действия Владимира Путина, Кремля и не выражала поддержку Украине

