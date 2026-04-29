Эксперт по садоводству объяснил, нужно ли ломать сирень - это поможет ему стать пышнее или, наоборот, навредит кусту.

Сирень - один из самых любимых весенних кустарников, однако уход за ней нередко вызывает споры. Один из самых распространенных вопросов: правда ли, что сирень нужно ломать, чтобы она лучше росла? Главный садовник компании садового сервиса "Garden Rabbit" рассказал УНИАН, как обращаться с кустом правильно и почему нельзя ломать сирень так, как это привыкли делать многие.

Нужно ли ломать сирень, чтобы она лучше росла

Как объяснил садовод "Garden Rabbit" Виталий Гирнык, обламывание или срез веток действительно стимулирует рост куста: он становится гуще и активнее разрастается. Но речь здесь идет именно о плановой обрезке куста, а не тотальном обламывании веток во время цветения.

"После обламывания веток сирень выглядит неопрятно: кора подсыхает, иногда отстает и свисает клочками. К тому же такие повреждения заживают значительно медленнее, поэтому возрастает риск развития инфекционных, грибковых заболеваний и появления вредителей", - предупреждает специалист.

Если очень хочется поставить несколько веток в вазу - ничего страшного, куст это переживет. Другое дело - массовое обламывание цветущих веток, которое наносит растению серьёзный вред.

Дело не только в неопрятном виде. Современные исследования C.O.D.I.T биолога и фитопатолога Лесной службы США Алекса Шайго показывают: дерево или куст заживляет раны по кольцам - это заложено в самой природе растения. Оно реагирует на любое повреждение одинаково - пытается отгородить рану. Но при чистом срезе у основания ветки этот механизм работает эффективнее, тогда как грубый облом с содранной корой дает значительно большую площадь повреждения, которую куст не успевает защитить.

В парках и скверах сирень выживает по принципу естественного отбора. Но если после обламывания садовники вовремя не обрезают поврежденные места, куст начинает болеть и сохнуть. Именно поэтому городская сирень нередко выглядит хуже ухоженной садовой - дело не в породе, а в том, что повреждения вовремя не устраняются. Так что вопрос о том, сирень лучше ломать или срезать, имеет однозначный ответ - лучше срезать.

Как обрезать сирень, чтобы она была пышной и красивой

"Сирень растет очень быстро, поэтому ее можно подстригать 2-3 раза за сезон. Весной (после морозов) проводят формирующую, структурную обрезку для придания формы, летом - корректирующую после цветения, а осенью - санитарную, когда уже опала листва: удаляют сухие, поврежденные или те ветки, которые трутся друг о друга", - поясняет эксперт.

Осенью куст лучше обрезать до наступления первых морозов, чтобы срезы успели зажить. Впрочем, сирень - довольно неприхотливое растение и значительно менее чувствительна к таким процедурам, чем, скажем, розы, говорит садовод.

При этом он подчеркивает, что если сирень растет как живая изгородь, ее подстригают несколько раз только в течение лета, ведь так она быстро наращивает зеленую массу. Кроме того, куст стоит время от времени омолаживать: старые и толстые стволы можно срезать почти до основания (оставляя примерно 20 см), и со временем на их месте появятся молодые побеги.

Неопытные садоводы или новички нередко допускают следующие ошибки в уходе за сиренью:

обрезка в неподходящее время - растения, цветущие весной, нельзя обрезать, когда на них уже появились бутоны, также не стоит проводить обрезку в период активной циркуляции сока;

полное отсутствие обрезки - ошибочно считать, что молодые кусты не нуждаются в формировании, регулярная обрезка помогает придать им красивую форму и стимулирует рост – без этого куст со временем оголяется снизу;

бессистемная обрезка - если резать ветки без учета направления и угла, можно нарушить развитие растения, например, не следует обрезать ветки над почкой внутрь куста, а также оставлять слишком длинные пеньки.

В целом обрезку главное не проводить во время самого периода цветения, подчеркнул специалист. Что касается инструментов, то для тонких веток подойдет секатор, для более толстых - лучше иметь еще ручную пилу и большой механический сучкорез (есть аккумуляторные версии).

Обрабатывать срезы после обрезки обычно не требуется - исключение составляют старые кусты и крупные срезы, с которых удаляют толстые ветки: в таких случаях лучше покрыть специальным лаком-бальзамом с фунгицидом. Использовать садовый вар эксперт не советует - эта смесь может способствовать развитию грибковых заболеваний. В частности, исследования того же Алекса Шайго поставили под сомнение ряд традиционных практик, в том числе и обрезку с обработкой срезов смолами, и доказали, что такие методы часто неэффективны или даже могут ускорять разрушение древесины.

справка Виталий Гирник садовник Виталий Гирник - соучредитель садового сервиса Garden Rabbit, садовник. В течение девяти лет работал в сфере садового сервиса в Швеции. Впоследствии решил вернуться в Харьков. Как партнер и соучредитель во время войны инвестировал в развитие бизнеса, поверив в идею и людей и стремясь развивать дело в родном городе. С 2022 года является послом благотворительного фонда «Мрію Жити» для детей с инвалидностью.

