Точный размер пенсии по инвалидности зависит от страхового стажа и возраста.

1 марта 2026 года в Украине произошла индексация пенсий, вследствие которой суммы подняли примерно на 12%. Этот перерасчет также затронул лиц с инвалидностью, ведь их помощь напрямую привязана к выплатам по возрасту. Таким образом, весной выросла также пенсия по инвалидности - 2 группа будет получать больше, чем ранее. Однако конкретная сумма прежде всего зависит от возраста человека и страхового стажа, который он наработал.

Какая пенсия по 2 группе инвалидности в Украине

Как рассказывала ранее адвокат в комментарии УНИАН, пенсия по инвалидности весной выросла у лиц, которым назначают стандартную (а не специальную) выплату и не пересчитывали данную сумму с 1 марта 2025 года.

В ПФУ объясняют, что при назначении помощи сначала рассчитывают, какую пенсию получал бы человек по возрасту со своим стажем и зарплатой. Затем 2 группе устанавливают выплаты в размере 90% от полученной суммы. То есть чем больше лет отработал человек и чем больше был его заработок, тем выше будет и выплата. После того, как был проведен мартовский перерасчет, пенсии по инвалидности 2 группы также закономерно выросли.

Также при начислении такого вида пенсий обязательно нужно иметь минимальный стаж. Если инвалидность устанавливают молодому человеку возрастом до 23 лет, достаточно отработать в прошлом всего 1 год. Чем старше лицо, тем больше лет работы требуется: в 30 лет - 4 года стажа, в 40 - 9 лет, в 50 - 12 лет. При достижении пенсионного возраста пенсия по инвалидности в Украине требует точно такого же стажа, как и по возрасту.

Если стажа не хватает, то ПФУ может назначить специальную государственную помощь. Однако социальная пенсия по инвалидности полагается не всем. Её размер в этом году равняется 2076 гривням для 2 группы.

Требование к годам работы не применяется к военнослужащим, которые получили инвалидность вследствие службы. Им назначается пенсия по инвалидности 2 группа без стажа не зависимо от отработанных лет, а её размер составляет от 60% до 80% денежного обеспечения, но не менее 13822 гривень.

Ещё законодательством предусмотрено несколько случаев, когда можно пересчитать пенсию по инвалидности. Это возможно, к примеру, если человек продолжает работать и у него увеличился стаж, если ему подняли группу, или если он содержит другого тяжелобольного родственника и нуждается в надбавке по уходу. Кроме того, есть возможность получать сразу два вида помощи одновременно - по инвалидности и потере кормильца.

Вас также могут заинтересовать новости: