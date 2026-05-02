Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США, но есть нюанс, - Bloomberg

В Иране заверяют, что у них достаточно опыта и знаний, чтобы справиться со всеми трудностями.

Иран сокращает добычу нефти из-за военно-морской блокады США в Ормузском проливе. Однако Тегеран подготовился к такому сценарию, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Иран давно начал готовиться к различным ограничениям. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран решил заранее сократить добычу нефти, чтобы не превышать предельные мощности.

Чиновник в разговоре с журналистами отметил, что инженеры научились останавливать скважины без серьезных повреждений и быстро перезапускать их. Многолетние международные санкции привели к циклам сбоев в нефтяной промышленности Ирана.

"У нас достаточно опыта и знаний. Мы не беспокоимся", - сказал журналистам представитель Иранской ассоциации экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.

В агентстве добавили, что во время первого президентства Дональда Трампа США вышли из иранской ядерной сделки, что вынудило Иран резко сократить добычу нефти. Однако добыча нефти в стране в последующие годы выросла.

Иранские чиновники признали, что их постоянные усилия по поддержанию добычи нефти могут быть эффективны лишь в течение определенного периода. Главный вопрос заключается в том, сможет ли Тегеран выдержать дольше, чем США, на фоне экономических последствий.

Трамп назвал условие для снятия морской блокады Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится заключить ядерное соглашение, которое удовлетворит Вашингтон. По его словам, морская блокада является более эффективной, чем бомбардировки Ирана.

Также Трамп добавил, что отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу. Он подчеркнул, что не хочет снимать блокаду, потому что Иран не отказался от идеи создать ядерное оружие.

