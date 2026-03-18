В США показали, как легендарный штурмовик A-10 охотится на 'Шахеды': есть 'сюрприз'

Фотографии подтверждают, что самолеты активно задействуются в боевых заданиях в любое время суток.

Американские военные привлекли легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые в свое время создавались для уничтожения бронетехники, к новым задачам – борьбе с иранскими дронами-камикадзе "Шахед". При этом самолеты получили довольно нетипичное для себя вооружение, пишет Defence Express. Говорят, что нынешняя кампания может стать последней в истории этих машин, которые находятся на службе уже около 50 лет. В США уже ликвидировали единственное подразделение, способное выполнять их капитальный ремонт, что фактически означает постепенное списание штурмовиков.

Во время операций против Ирана A-10 выполняют задачи, кардинально отличающиеся от первоначальной концепции их применения. Вместо поражения танковых колонн они охотятся на беспилотники.

Опубликованные ВВС США фото демонстрируют штурмовики во время дозаправки с самолета KC-135 Stratotanker. Хотя снимки сделаны еще 9 марта, в открытый доступ они попали лишь спустя более недели, отмечают аналитики.

На обнародованных кадрах видно, что A-10 оснащены оптико-локационной системой AN/AAQ-28 Litening для обнаружения и подсветки целей. В то же время внимание привлекает наличие противотанковых ракет AGM-65 Maverick, которые традиционно применяются против наземных объектов. По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, их наличие – "определенный сюрприз". Он отмечает, что эта ракета "воздух-земля" AGM-65 Maverick также использует полуактивное лазерное наведение.

"Это довольно старая и габаритная ракета весом около 300 кг, из которых 136 кг приходится на боевую часть, и дальностью пуска около 22 км. Существуют различные версии головок самонаведения для этой ракеты, включая более старые инфракрасные, а также более современные с полуактивным лазерным и телевизионным наведением", – пишет эксперт.

Их использование в нынешней конфигурации вызывает вопросы: предназначены ли они для ударов по наземным целям или потенциально могут применяться и против воздушных.

Кроме того, самолеты несут блоки LAU-131 с 70-мм ракетами Hydra, в частности высокоточными APKWS с лазерным наведением, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с дронами. Также A-10 оснащены ракетами "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, хотя речь идет о более старых модификациях AIM-9L/M.

Остается открытым вопрос, применяют ли A-10 свое главное оружие – 30-мм пушку GAU-8 Avenger со сверхвысокой скорострельностью. Учитывая, что она использует бронебойные снаряды с обедненным ураном, ее эффективность против легких дронов может быть избыточной.

В то же время ночные фото подтверждают, что штурмовики активно используются в боевых задачах в любое время суток. На них также видно, что самолеты продолжают нести как ракеты "воздух-воздух", так и AGM-65 Maverick.

Силы США на Ближнем Востоке

Напомним, на Ближнем Востоке развернут американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln, способный выполнять до 120–130 боевых вылетов в сутки. Этот корабль часто называют "плавучей авиабазой". По словам экспертов, он играет ключевую роль в военном присутствии США в регионе.

Авианосец имеет длину около 333 метров, на борту находится около 5,5 тысяч человек – экипаж и авиационный персонал. Имеет госпиталь, системы опреснения воды и собственное телевещание.

Вас также могут заинтересовать новости: