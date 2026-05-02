США продадут странам Ближнего Востока оружия на более 8 млрд долларов, – CNN

Администрация президента Соединенных Штатов Америки ускоряет заключение соглашений о продаже оружия странам Ближнего Востока. Речь идет о контрактах на миллиарды долларов.

Об этом сообщает CNN. В заявлениях Госдепа отмечается, что оружие на сумму более 8 миллиардов долларов будет продано Израилю, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам и Кувейту.

Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны для Кувейта и Катара. Кроме того, ОАЭ, Израиль и Катар получат ракеты с лазерным наведением.

В соглашение с Катаром также входят ракеты Patriot, запасы которых существенно сократились из-за войны США и Израиля против Ирана.

Примечательно, что Государственный департамент обошел согласование продажи оружия в Конгрессе. Утверждается, что госсекретарь США Марко Рубио "определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи" оружия этим странам.

Это уже не первый случай с начала боевых действий на Ближнем Востоке, когда администрация ссылается на "чрезвычайную ситуацию", чтобы избежать этапа рассмотрения соглашений о продаже оружия Конгрессом. В частности, таким образом было продано 12 тысяч бомб Израилю. Впоследствии было ускорено заключение многомиллиардной сделки о продаже оружия ОАЭ и Кувейту, а также о передаче самолетов и боеприпасов Иордании, напоминает автор.

Соглашение о поставках Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen может быть заключено уже в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил генеральный директор компании Saab Микаэль Йоханссон. Информации о стоимости контракта нет.

Ранее FT сообщало, что США задержат поставки оружия в Европу из-за истощения арсеналов. Утверждается, что в первую очередь от таких задержек могут пострадать Польша, Литва, Эстония и Великобритания. Говорят и об отсрочке поставок в страны Азии.

