Трамп всерьез планирует новые военные действия против Ирана, - Axios

Трамп сомневается в том, что предложенная Ираном сделка будет "приемлемой".

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может отдать приказ о возобновлении военных действий против Ирана, если тот "будет вести себя неподобающе".

Как пишет Axios, пока США и Иран обмениваются проектами рамочного соглашения о прекращении войны, Трамп всерьез рассматривает возможность отдать приказ о новых военных действиях против Ирана, чтобы попытаться выйти из нынешнего тупика.

"Если они будут вести себя неподобающе, если они сделают что-то плохое – но сейчас посмотрим. Конечно, такая возможность существует", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли он отдать приказ о новых ударах.

Ранее Иран представил США обновленное предложение из 14 пунктов по рамочному соглашению.

По словам двух источников, знакомых с предложением, в нем установлен месячный срок для переговоров по соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива, прекращении военно-морской блокады США и окончательном прекращении войны в Иране и Ливане.

Затем после достижения соглашения предусматривается еще один месяц переговоров, чтобы попытаться достичь соглашения по ядерной программе.

Трамп заявил в субботу вечером, что рассматривает последнее предложение Ирана, но "не может представить, что оно будет приемлемым". При этом он уточнил, что его проинформировали только о "концепции сделки", и он не видел деталей.

Он подчеркнул, что Иран "еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет".

Ранее в Иране не исключили нового витка противостояния со США после того, как Дональд Трамп отклонил последнее мирное предложение Тегерана. Военный чиновник Ирана предупредил, что в отношении противников могут быть предприняты "внезапные действия", которые превзойдут их ожидания.

А тем временем Трамп объявил о "завершении" войны с Ираном, который он считает разгромленным. И сейчас Белый дом уже планирует новую войну. В качестве наиболее вероятного варианта рассматривается возможность операции против Кубы.

