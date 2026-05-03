Удары по НПЗ и портам не привели к падению экспорта российской нефти, – WSJ

Украинские удары беспилотниками по российской нефтяной инфраструктуре наносят ущерб портам и перерабатывающим объектам, однако существенно не снижают экспорт нефти и доходы Москвы. Рост мировых цен на нефть, вызванный войной между США и Ираном, частично компенсирует последствия атак, пишет The Wall Street Journal.

В последние недели дроны неоднократно атаковали российские нефтяные объекты, в том числе терминал в Туапсе на Черном море. По сообщениям российских СМИ, это уже четвертый подобный удар с середины апреля. В соцсетях распространялись видео пожаров и густого дыма, а местные жители жаловались на так называемый "черный дождь" с маслянистым налётом.

Украина также заявляла об ударах по объектам энергетики в Перми, включая насосную станцию компании "Транснефть". Президент Владимир Зеленский назвал эти атаки "дальнобойными санкциями", говорится в материале.

Несмотря на эффектные разрушения, работа портов зачастую восстанавливается в течение нескольких дней. Как отметил основатель консалтинговой компании Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners Рональд Смит, такие удары выглядят масштабно, но не приводят к длительным сбоям.

С конца марта атаки затронули ключевые экспортные порты – Приморск и Усть-Лугу на Балтике, а также Новороссийск на Черном море, через которые проходит значительная часть морского экспорта нефти России.

"Это уже не точечные уколы", – отметил аналитик лондонской консалтинговой компании Prism Strategic Intelligence Ник Коулман.

При этом снижение отгрузок из Балтийского и Черного морей компенсируется ростом поставок через порты в Арктике и на Тихом океане. В апреле общий объем морского экспорта нефти из России составил около 3,5 млн баррелей в сутки, почти не изменившись по сравнению с мартом и оказавшись на 2% выше уровня прошлого года.

По словам Смита, атаки всё же ограничили потенциальный рост экспорта:

"Хотя объемы не снизились так сильно, как можно было ожидать, они и не выросли".

Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте нефтепродуктов: экспорт мазута в апреле сократился на 34%, а дизельного топлива – на 12%.

Рост цен на нефть стал дополнительным фактором поддержки российской экономики. После начала конфликта вокруг Ирана цена нефти марки Brent приблизилась к 110 долларам за баррель.

По оценкам Международного энергетического агентства, доходы России от нефти и нефтепродуктов в марте достигли 19 млрд долларов – почти вдвое больше, чем в феврале.

Тем не менее аналитики отмечают, что для значительного эффекта от высоких цен потребуется длительное сохранение напряженности на рынке.

"Это может стать переломным моментом, если цены продолжат расти или ситуация затянется", – заявил исследователь Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клюге.

Атаки на объекты промышленной инфраструктуры РФ

Ранее Кремль высказался по поводу украинских атак на газокомпрессорные станции "Газпрома", которые использутся для экспорта российского газа, в Венгрию и Словакию. Там отметили, что это негативно влияет на экспорт и международные контракты.

Отметим, в ночь на 1 мая в России были поражены "Туапсинский" и "Пермский" нефтеперерабатывающие заводы. В Генштабе ВСУ рассказали, что на территории предприятий зафиксированы взрывы и пожар. Степень ущерба, нанесенного объекту энергетического тыла врага, пока неизвестна.

