300 солнечных дней и 18 пляжей на выбор: эту скрытую жемчужину Испании стоит посетить

Сейчас – идеальное время познакомиться с этим испанским городом, поскольку он постепенно становится популярной региональной достопримечательностью.

В Испании есть скрытый рай для туристов. Там можно отдохнуть дешевле, чем на более популярных направлениях, и есть где позагорать – этот уголок предлагает целых 18 пляжей на выбор.

Речь идет об Альмуньекаре – небольшом городке на юге Испании с населением всего 28 тысяч человек. Об этом направлении рассказывает ресурс Travel Off Path.

"Здесь находится незабываемый приморский замок Кастильо-де-Сан-Мигель, посещение которого стоит менее 5 долларов, лабиринт Старого города, где можно прогуляться пешком, полный уютных кафе и винных погребов в узких переулках, и, конечно же, здания, словно застывшие во времени, превращенные в одни из самых красивых пляжных отелей Испании, такие как Hotel Casablanca", – рассказывает ресурс.

Кстати, говорят, что в Альмуньекаре солнце светит 300 дней в году. Конечно, посетить все 18 пляжей за один раз – задача не из легких. Поэтому автор назвал три лучших места, где можно отдохнуть.

1. Плайя-де-Кантарихан. Путешественники признали его лучшим пляжем для нудистов в Альмуньекаре. Кристально чистая вода там идеально подходит для снорклинга.

2. Плайя-Сан-Кристобаль. Это оптимальный выбор для пляжного отдыха – здесь чистая вода, рестораны и бары неподалеку.

3. Плайя-Котобро. Это место больше напоминает местную тайную гавань с живописным побережьем, видами на склоны холмов и более спокойной атмосферой, чем на шумных пляжах Альмуньекара.

Но есть и недостаток. Поскольку городок довольно маленький, аэропорта там нет, поэтому на прямой рейс надеяться не стоит. Однако всего в часе езды находится аэропорт Малаги, который занимает четвертое место по пассажиропотоку во всей Испании.

