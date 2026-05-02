Украинец рассказал, почему в Южной Корее европейцу 'невозможно жить'

Корейская культура слишком специфична для европейцев.

В представлении большинства людей Южная Корея уже давно ассоциируется с современными технологиями, небоскребами, высоким уровнем жизни и все более узнаваемой в мире K-Pop-культурой. Однако изнутри эта страна выглядит далеко не так привлекательно, как при взгляде со стороны.

Украинский YouTube-блогер Алексей Безмежный после поездки в Корею в видео поделился своими впечатлениями от непродолжительного проживания в Сеуле и объяснил, почему, по его мнению, эта страна может оказаться непригодной для комфортной жизни иностранцев.

Стоит отметить, что автор прожил в Сеуле всего две недели как турист, поэтому его впечатления следует оценивать как довольно поверхностные, хотя и весьма интересные.

Устаревшие и "недружественные" корейские сервисы

Автор видео обратил внимание, что даже в высокотехнологичной стране турист сталкивается с необходимостью покупать транспортную карту вручную и использовать наличные деньги. Международные сервисы вроде Google Maps работают плохо из-за политики защиты местных компаний.

Дорогие продукты

Блогер назвал Сеул "псевдодорогим городом". По его словам, питаться в кафе и ресторанах здесь выгоднее, чем покупать продукты домой и готовить их самостоятельно.

"У них все очень плохо с аграрной индустрией, и они удовлетворяют свои собственные потребности в продуктах питания только на 49%, что очень мало. В стране, где все начали работать в офисах, просто не осталось фермеров", – удивляется украинец.

Странные правила в ресторанах

Алексей был удивлен местной ресторанной культурой. По его словам, многие заведения ориентированы только на групповых клиентов, а не на одиночных посетителей.

"В Сеуле, как я уверен, и по всей стране, вас могут не пустить в ресторан, если вы один, просто потому, что все блюда в меню рассчитаны на групповые приемы пищи", – отметил он.

Социальная "закрытость" корейцев

Блогер отметил, что корейцы могут казаться приветливыми, но на самом деле строго соблюдают дистанцию и социальные правила. Его удивило, что улыбка и прямой взгляд могут восприниматься как грубость.

"Каждый раз, когда я с улыбкой приветствовал их в лифте, они, как мне казалось, немного шарахались от меня. И, как я потом узнал, на то были причины. Громкий тон разговора или прямой взгляд в глаза у них расценивается как грубость и фамильярность. То есть, когда я заходил в лифт с самыми лучшими намерениями, смотрел соседям в лицо с улыбкой и энергично выкрикивал свое "Good morning!", для них я выглядел как [белый невежа]", – вспоминает Алексей.

Загрязненный воздух

Одной из самых больших проблем Сеула блогер назвал экологию. Он утверждает, что из-за загрязнения воздуха иногда даже опасно долго находиться на улице.

Сложные правила сортировки мусора

Отдельно блогера шокировали строгие правила сортировки мусора. По его словам, процесс настолько сложен, что из-за этого ему вообще перехотелось покупать продукты домой, чтобы потом не ломать голову, как правильно выбрасывать отходы.

"Чтобы вы понимали, в квартире, где мы жили, было пять разных ведер под пять разных типов мусора. И весь этот мусор нужно было сортировать, мыть и держать дома вплоть до того дня, когда за ним приедут раз в неделю", – сетует путешественник.

