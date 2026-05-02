Названы 5 автомобилей, которые больше всего страдают от ржавчины

Эксперты составили список пикапов, которые на первый взгляд выглядят надежными, но на самом деле имеют лишь "номинальную" защиту от коррозии.

Самый мощный автомобиль может стать непригодным для использования из-за "рыжей болезни", которая разъедает раму и подвеску. Часто ржавчина появляется в местах, куда водители даже не заглядывают, пока повреждение не становится критическим, пишет издание SlashGear.

Основными причинами быстрого разрушения металла являются тонкое заводское покрытие, дешевые материалы и ошибки в конструкции, которые задерживают влагу внутри узлов.

Toyota Tacoma

Эта модель считается одной из самых надежных, однако ржавчина рамы стала ее "проклятием". Проблема была настолько массовой, что компании пришлось выделить 3,4 миллиарда долларов на урегулирование претензий.

Видео дня

"Около 813 000 Tacoma были проверены, отремонтированы и во многих случаях возвращены владельцам с абсолютно новыми рамами бесплатно", – отмечает СМИ.

По мнению экспертов, перед покупкой подержанной Tacoma следует тщательно проверять год выпуска, иначе замена рамы может обойтись примерно в 600 тысяч гривен.

Ford F-150

Самый популярный пикап США тоже попал в антирейтинг. Хотя современные модели имеют алюминиевый кузов, стальные детали под ним оказались очень уязвимыми. По имеющимся данным, водители начали жаловаться на коррозию дифференциалов и карданных валов на почти новых машинах.

Один из владельцев заметил ржавые пятна уже через 60 километров после покупки, а другой – после 4800 километров пробега.

Chevrolet Silverado 1500

В случае с этой моделью проблема кроется в неудачном восковом покрытии рамы. Из-за плохой подготовки металла на заводе этот слой начинает отслаиваться, открывая путь влаге и соли.

Зафиксированы случаи, когда машина, рассчитанная на 480 тысяч километров службы, начинала активно гнить уже после 41 тысячи километров.

Dodge Ram 1500

Грузовики Ram борются с коррозией еще с начала 2000-х. По имеющимся данным, особенно критичным был 2006 год. Из-за ржавчины кронштейнов топливных баков компании пришлось отозвать около 300 000 единиц авто.

Как говорят специалисты, антикоррозионная обработка для владельцев Ram стала обязательным ритуалом сразу после выезда из салона.

Nissan Frontier

Эта модель оказалась в центре скандала, когда у одного из владельцев рама просто раскололась пополам во время буксировки.

По мнению экспертов, конструкция автомобиля имеет "ловушки для влаги", где незаметно появляются трещины. По имеющимся данным, проблема может касаться почти 200 тысяч машин по всему миру. Несмотря на случаи, когда кузов буквально разламывался между кабиной и платформой, производитель так и не объявил полный отзыв.

Авторынок Украины

Напомним, ранее был назван самый популярный автомобиль в Украине. Прошлый месяц стал успешным для украинских автодилеров: граждане приобрели примерно 6,2 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% лучше результатов апреля 2025 года. Если же сравнивать с мартом 2026 года, то интерес покупателей к новому автопрому вырос еще ощутимее – на 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: