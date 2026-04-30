Перед посадкой культуры лучше добавлять определенные подкормки.

Картофель издавна считается вторым хлебом - его выращивают практически все украинцы и на любом свободном клочке земли. Культура не особенно требовательна к условиям, но желательно знать, что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая, чтобы собирать его потом ведрами.

Какое самое лучшее удобрение для картофеля - варианты

По словам опытных садоводов мы заметили, что существует целых девять подкормок, на каждую из которых картофель реагирует максимально положительно. Если бросить в лунку любое из них, корнеплод не будет болеть, перестанет быть интересен вредителям, начнет расти здоровым, а значит, даст богатый урожай.

Древесная зола

Если на вашем участке плотная и глинистая почва, даже не сомневайтесь, можно ли сыпать золу в лунку при посадке картофеля - для вас эта подкормка будет самым оптимальным вариантом. Зола работает как разрыхлитель грунта, особенно если смешать ее с речным песком. В лунку хватит 5-6 столовых ложек удобрения и горсть песка. Такое же удобрение подходит и для почвы с повышенным уровнем кислотности.

Нитроаммофоска

Второй вариант, который поможет повысить питательность почвы - добавление в лунку нитроаммофоски. Достаточно одной чайной ложки, чтобы подкормка сделала свое дело. Важно хорошо перемешивать ее с землей, чтобы нитроаммофоска не касалась клубней, но увлажняла грунт.

Перегной и компост

Для песчаного грунта нужны определенные удобрения для картофеля при посадке в лунку весной, потому что такая почва часто бывает бедна по составу и не может дать корнеплоду достаточно питательных веществ. Конечно, вы должны понимать, что нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля свежий навоз, а вот перегной или компост - можно и даже нужно. Достаточно сделать ямку чуть больше по размеру, чем обычно, и внести в каждую по 250-300 граммов удобрения.

Суперфосфат

Эта подкормка будет прекрасным вариантом для утомленной земли, например, если на участке годами росли другие культуры, которые могли "выжать" большое количество питательных веществ. Комплексное удобрение можно не применять, а сконцентрироваться только на суперфосфате, зато внести его в больших количествах. Это может быть 15-20 граммов аммиачной селитры, 5-10 граммов сульфата калия и столько же суперфосфата. Все компоненты соединить, всыпать в лунку, перемешать так, чтобы удобрение не попало на корнеплод.

Фитоспорин

Такое удобрение необходимо для тех, кто сомневается в почве, на которой будет выращивать культуру. Так может быть, если вы только недавно стали садоводом, получили участок и не знаете, что происходило с ним до вас, или просто хотите перестраховаться. Пять граммов Фитоспорина на ведро воды и 250 в каждую лунку. Это идеальный метод, с помощью которого можно обеззаразить грунт. Дополнительно можно всыпать древесную золу, увлажнить и прямо на нее высаживать клубни, сверху присыпая их свежей землей.

Птичий помет

Универсальный компонент многих садоводческих снадобий, который можно использовать для повышения питательности почвы, особенно если хочется сэкономить и дома есть птица. Пропорцию придется считать самостоятельно - удобрение в чистом виде разбавляют в 20 раз водой, затем поливают этой жидкостью почву и, не дожидаясь ее высыхания, высаживают картошку.

Яичная скорлупа

Еще один прекрасный вариант удобрения, которое не только улучшает состав почвы, но и защищает картофель от вредителей - проволочника и медведки. Хуже от применения скорлупы точно не будет, поэтому смело можете использовать такое удобрение и вы. Скорлупу сырых яиц высушить, измельчить и внести по одной горсти в каждую лунку. Также разрешается смешивать удобрение с древесной золой в равных пропорциях.

Доломитовая мука

Очень популярная среди садоводов подкормка, которая улучшит состав почвы, если у нее замечен повышенный уровень кислотности. Вам хватит 50-100 граммов на каждую лунку, но не забудьте, что удобрение нужно тщательно вмешать в грунт, чтобы не размещать картофель прямо на муку.

Вас также могут заинтересовать новости: