С 1 мая в Украине также вводят новый порядок оформления отсрочки от мобилизации и обновляют программу "Доступні ліки".

В мае 2026 года перемены затронут сразу несколько сфер жизни украинце - от коммунальных платежей до социальных выплат и отдельных госпрограмм. Где-то останутся действующие тарифы, где-то отменятся льготы, а в ряде случаев заработают новые правила или автоматические перерасчеты.

В этом месяце обновляются условия получения субсидий, продлевают выплаты для ВПЛ, меняют порядок оформления отсрочек, а также начнут действовать корректировки в программе "Доступні ліки" и новые условия в "Укрзалізниці". Рассказываем, какие изменения вступают в силу с 1 мая и что важно не пропустить.

Единый тариф на свет, тарифы на газ и воду

Базовый тариф на свет остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Но с мая исчезает льгота для владельцев электроотопления - до конца апреля первые 2000 кВт-ч обходились им по 2,64 грн, теперь же будут считаться по общему тарифу.

Тариф на газ, в частности для бытовых потребителей компании "Нафтогаз", не изменился: компания зафиксировала цену на уровне 7,96 грн за кубометр - с 1 мая 2026 по 30 апреля 2027. Действующих клиентов переведут автоматически, новые смогут выбрать его при подключении.

Единого тарифа на воду Украине нет - цены устанавливают либо местные советы, либо государственный регулятор НКРЭКУ. Актуальный тариф на воду с 1 мая стоит уточнять на сайте своего водоканала или местного совета.

Перерасчет субсидий на летний период

В мае Пенсионный фонд автоматически пересчитывает жилищные субсидии на летний период - до 30 сентября.

Большинству получателей ничего делать не нужно. Однако новое заявление и декларацию о доходах подают:

домохозяйства с ВПЛ;

семьи, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

арендаторы жилья;

те, у кого зимой не было субсидии или ее размер был 0 грн.

Документы подают онлайн через портал ПФУ, лично или через ЦНАП.

Выплаты ВПЛ на детей

Детям-переселенцам продлили срок подачи заявлений на возобновление выплат до 1 июня. При подаче такого заявления деньги начисляют с февраля.

Дети до 6 лет получают выплаты независимо от дохода родителей, от 6 до 18 лет - в зависимости от места проживания и места учебы.

Отсрочка от мобилизации - новый порядок

С мая отсрочка от мобилизации будет выдаваться по-новому. Справки для отсрочки больше не подают в ТЦК напрямую - только через ЦНАП или онлайн в приложении "Резерв+".

В ЦНАП нужно обращаться, если документы только в бумажном виде. Рассмотрение заявления занимает от 7 до 14 дней - в этот период мобилизовать или направить на ВЛК военнообязанного не имеют права.

Обновленная программа "Доступные лекарства"

С 1 мая, собщает НСЗУ, для получения препаратов гормональной терапии при раке молочной железы (летрозол, экземестан, тамоксифен) потребуется индивидуальный план лечения в электронном формате - в системе ЕСОЗ.

Если плана нет или он устарел, нужно обратиться к онкологу и обновить его. Как только план будет создан, лекарства снова можно будет получать по этой программе.

"Укрзалізниця" - динамические цены и новые женские вагоны

С 25 апреля "Укрзалізниця" вводит динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ и 1 класса "Інтерсіті".

Стоимость зависит от сезона, дня недели, времени покупки и заполняемости поезда:

дешевле всего - во вторник и среду;

дороже - в пятницу и воскресенье;

ближе к отправлению и при высокой загрузке цена растет.

В плацкарте, купе и 2 классе "Інтерсіті" изменения не вводятся.

С 1 мая "Укрзалізниця" расширяет сеть женских вагонов - они появляются еще на трех маршрутах:

№7 Харьков - Одесса;

№12 Львов - Одесса;

№92 Львов - Киев.

Всего такие вагоны курсируют уже на 18 маршрутах.

