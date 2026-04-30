В мае 2026 года перемены затронут сразу несколько сфер жизни украинце - от коммунальных платежей до социальных выплат и отдельных госпрограмм. Где-то останутся действующие тарифы, где-то отменятся льготы, а в ряде случаев заработают новые правила или автоматические перерасчеты.
В этом месяце обновляются условия получения субсидий, продлевают выплаты для ВПЛ, меняют порядок оформления отсрочек, а также начнут действовать корректировки в программе "Доступні ліки" и новые условия в "Укрзалізниці". Рассказываем, какие изменения вступают в силу с 1 мая и что важно не пропустить.
- Единый тариф на свет, тарифы на газ и воду
- Перерасчет субсидий на летний период
- Выплаты ВПЛ на детей
- Отсрочка от мобилизации - новый порядок
- Обновленная программа "Доступные лекарства"
- "Укрзалізниця" - динамические цены и новые женские вагоны
Единый тариф на свет, тарифы на газ и воду
Базовый тариф на свет остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Но с мая исчезает льгота для владельцев электроотопления - до конца апреля первые 2000 кВт-ч обходились им по 2,64 грн, теперь же будут считаться по общему тарифу.
Тариф на газ, в частности для бытовых потребителей компании "Нафтогаз", не изменился: компания зафиксировала цену на уровне 7,96 грн за кубометр - с 1 мая 2026 по 30 апреля 2027. Действующих клиентов переведут автоматически, новые смогут выбрать его при подключении.
Единого тарифа на воду Украине нет - цены устанавливают либо местные советы, либо государственный регулятор НКРЭКУ. Актуальный тариф на воду с 1 мая стоит уточнять на сайте своего водоканала или местного совета.
Перерасчет субсидий на летний период
В мае Пенсионный фонд автоматически пересчитывает жилищные субсидии на летний период - до 30 сентября.
Большинству получателей ничего делать не нужно. Однако новое заявление и декларацию о доходах подают:
- домохозяйства с ВПЛ;
- семьи, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
- арендаторы жилья;
- те, у кого зимой не было субсидии или ее размер был 0 грн.
Документы подают онлайн через портал ПФУ, лично или через ЦНАП.
Выплаты ВПЛ на детей
Детям-переселенцам продлили срок подачи заявлений на возобновление выплат до 1 июня. При подаче такого заявления деньги начисляют с февраля.
Дети до 6 лет получают выплаты независимо от дохода родителей, от 6 до 18 лет - в зависимости от места проживания и места учебы.
Отсрочка от мобилизации - новый порядок
С мая отсрочка от мобилизации будет выдаваться по-новому. Справки для отсрочки больше не подают в ТЦК напрямую - только через ЦНАП или онлайн в приложении "Резерв+".
В ЦНАП нужно обращаться, если документы только в бумажном виде. Рассмотрение заявления занимает от 7 до 14 дней - в этот период мобилизовать или направить на ВЛК военнообязанного не имеют права.
Обновленная программа "Доступные лекарства"
С 1 мая, собщает НСЗУ, для получения препаратов гормональной терапии при раке молочной железы (летрозол, экземестан, тамоксифен) потребуется индивидуальный план лечения в электронном формате - в системе ЕСОЗ.
Если плана нет или он устарел, нужно обратиться к онкологу и обновить его. Как только план будет создан, лекарства снова можно будет получать по этой программе.
"Укрзалізниця" - динамические цены и новые женские вагоны
С 25 апреля "Укрзалізниця" вводит динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ и 1 класса "Інтерсіті".
Стоимость зависит от сезона, дня недели, времени покупки и заполняемости поезда:
- дешевле всего - во вторник и среду;
- дороже - в пятницу и воскресенье;
- ближе к отправлению и при высокой загрузке цена растет.
В плацкарте, купе и 2 классе "Інтерсіті" изменения не вводятся.
С 1 мая "Укрзалізниця" расширяет сеть женских вагонов - они появляются еще на трех маршрутах:
- №7 Харьков - Одесса;
- №12 Львов - Одесса;
- №92 Львов - Киев.
Всего такие вагоны курсируют уже на 18 маршрутах.