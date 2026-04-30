Эксперт рассказала, как начисляется пенсия государственным служащим и от чего зависит размер выплат.

Пенсия госслужащего - это не то же самое, что обычная. Она рассчитывается иначе, зависит от должности и имеет свои условия относительно стажа. Юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона объяснила УНИАН, как начисляется пенсия государственным служащим, сколько она составляет и почему некоторым госслужащим приходится доказывать свое право на нее через суд.

Как получить пенсию государственного служащего - кто имеет на нее право

В комментарии УНИАН Алена Чмона объяснила, кто имеет право получать государственную пенсию - кто считается госслужащим. По словам правоведа, в Украине статус государственного служащего определяется законом о государственной службе и профильными нормативными актами. Они устанавливают, какие должности относятся к этой категории. В частности, к госслужбе относят:

работу в министерствах;

центральных органах исполнительной власти;

местных госадминистрациях;

других государственных органах.

Кроме того, используется система категорий и типовой каталог должностей. Каталог делит должности на так называемые "семьи должностей" (их около 25–30). К типовым должностям относятся, например:

государственный секретарь;

руководитель органа/подразделения;

директор департамента;

начальник управления;

государственный эксперт;

главный специалист;

ведущий специалист.

Существуют также категории должностей государственной службы:

категория "А" - высший корпус (госсекретари, руководители центральных органов);

категория "Б" - руководители среднего звена (директора департаментов, начальники управлений);

категория "В" - исполнители (главные, ведущие специалисты).

Впрочем, на практике иногда возникают проблемы: Пенсионный фонд не всегда признает должность госслужащего, даже если закон прямо относит ее к государственной службе. Чаще всего такая ситуация возникает с работниками налоговых и таможенных органов.

Причина заключается в особенностях их статуса, пояснила юрист. Хотя они принимают присягу государственного служащего, в разные периоды им присваивали специальные звания, категории или ранги. Именно это Пенсионный фонд использует в качестве аргумента, утверждая, что такая служба якобы не соответствует классическому статусу государственной службы:

На сегодняшний день подобную ситуацию можно решить только в высшей судебной инстанции. То есть, сейчас очень много заявлений, споров относительно назначения пенсии госслужбы именно налоговикам и таможенникам, потому что ПФУ не учитывает их работу на государственной службе.

Как начисляется пенсия государственным служащим

Пенсия государственного служащего рассчитывается не так, как обычная - без привязки к средней зарплате по стране, объясняет юрист. Чтобы оформить такую пенсию, человек обращается в учреждение, где работал на госслужбе, и получает справку о заработной плате по занимаемой должности. Если такой должности уже не существует, принимается во внимание приравненная к ней. Это касается как тех, кто увольняется сейчас, так и тех, кто работал на госслужбе ранее - даже в 2000-2010-х годах.

"Именно этот подтвержденный заработок берется за основу, а пенсия составляет около 60% от него. Что касается справок - все зависит от даты увольнения: если человек уволился недавно - их предоставляют по актуальным данным на момент увольнения. Если же человек покинул службу ранее (например, в 2024 году), справку выдают по состоянию на декабрь 2023 года", - говорит эксперт.

Также имеет значение, была ли аттестована должность, которую занимал человек:

Размер пенсии не одинаков - для каждого он регулируется по-разному. Например, кто-то занимал руководящую должность. У него, конечно, будет пенсия больше, а кто-то также занимал должность государственного служащего, но он был, например, делопроизводителем или секретарем. Соответственно, если пенсия составляет 60% от прежней заработной платы - то речь идет о разных суммах.

Сколько нужно иметь стажа государственной службы для пенсии

Юрист объяснила, что на данный момент существует два варианта выхода на пенсию государственного служащего.

Первый - по действующему закону о государственной службе № 889. Согласно ему, пенсия назначается по общим правилам: нужно достичь пенсионного возраста (60 лет) и иметь необходимый страховой стаж (сейчас - это 33 года). То есть, если говорить о том, в каком возрасте государственные служащие выходят на пенсию и сколько нужно стажа, то в этом случае условия фактически не отличаются от условий обычной пенсии.

Второй вариант - выход на пенсию по переходным положениям для тех, кто имеет "старый" стаж государственной службы. Воспользоваться ими могут:

те, кто по состоянию на 1 мая 2016 года имел не менее 10 лет стажа государственной службы и продолжал работать на должности государственного служащего;

те, кто по состоянию на 1 мая 2016 года имел 20 лет стажа государственной службы и уже не работает.

"Досрочный выход на пенсию для государственных служащих возможен лишь в отдельных случаях, например, по инвалидности. В других ситуациях - в соответствии с действующим законом о государственной службе № 889 - пенсия назначается по общей системе. Это означает выход на пенсию в 60 лет при наличии необходимого страхового стажа", - объясняет эксперт.

Какая предусмотрена пенсия государственным служащим по инвалидности

По словам юриста, в настоящее время пенсии по инвалидности в Украине назначаются исключительно в соответствии с действующим законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Размер такой пенсии зависит не от статуса человека (госслужащий или нет), а от общих условий: возраста, страхового стажа и группы инвалидности. Требования к стажу могут отличаться, но это всегда индивидуальный расчет, а не фиксированная норма.

В то же время существует гарантия минимального размера пенсии: "Минимальная пенсия у нас не может быть меньше установленного размера, сейчас это 3400 грн. Если человек с учетом его стажа и заработной платы не дотягивает до этого минимума, то Пенсионный фонд дополнительно добавляет вот эти средства".

Какая средняя пенсия госслужащих в Украине

"Плюс-минус, если мы говорим о государственных служащих, то у них пенсия от 10 тыс. грн. Если говорить на данный момент. Что касается верхней планки, то они не могут получать больше 10 прожиточных минимумов - законом предусмотрено ограничение в 25 950 грн", - объясняет эксперт.

Исключения касаются лишь отдельных групп - в частности, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

В то же время существуют отдельные системы выплат, которые не являются классической пенсией. Например, у судей - это пожизненное денежное обеспечение, которое регулируется специальным законом о судоустройстве и статусе судей. Оно рассчитывается по другим правилам, из-за чего суммы могут быть значительно выше.

справка Алена Чмона юрист Алена Чмона - старший юрист компании Prikhodko&Partners. Специализируется на перерасчете пенсий силовых структур, бывших госслужащих и социальной защите военнослужащих и их семей. Защищает клиентов в судах и органах государственной власти.

