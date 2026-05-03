В США решили создать ядерную бомбу специально для одной цели в РФ, – СМИ

Финансирование разработки планируют начать уже со следующего года.

Правительство США продвигает разработку новой специализированной ядерной бомбы, предназначенной для поражения хорошо защищенных и глубоко зарытых целей. Об этом пишет The War Zone.

По информации издания, в бюджетном запросе Министерства энергетики на 2027 финансовый год появилась новая статья расходов в разделе "Работы с вооружением для будущих программ". Ведомство запрашивает почти 100 миллионов долларов на начальные работы по запуску новой программы под названием NDS-A (Nuclear Deterrent System Air-delivered – Система ядерного сдерживания воздушной доставки).

Пока официально неизвестно, будет ли NDS-A модернизированной версией уже существующих ядерных боеприпасов или совершенно новой системой.

"Ядерная система сдерживания воздушного базирования предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения укрепленных и глубоко зарытых целей, гарантируя, что противники не смогут спрятать свои самые ценные активы вне досягаемости ядерных сил Америки", – заявил изданию неназванный представитель Национального управления ядерной безопасности США.

В настоящее время основным американским оружием такого типа остается B61-11 – модификация более старой B61-7 с усиленным корпусом и элементами, которые позволяют бомбе проникать глубоко под землю перед взрывом. По разным оценкам, мощность B61-11 составляет от 340 до почти 400 килотонн.

Авторы материала напоминают, что еще в 2000-х годах США работали над программой Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), которая предусматривала создание мощной ядерной бомбы для разрушения подземных объектов. Но в 2005 году Конгресс США фактически заблокировал проект из-за опасений относительно возможной реакции других государств.

По данным издания, нынешний интерес к новой ядерной бомбе связан с стремительным расширением сети подземных военных объектов в России и Китае. Особое внимание США уделяют российскому бункеру Косвинский Камень на Урале, который считается одним из ключевых центров управления российскими ядерными силами.

Кроме того, в последние годы активно строят защищенные подземные объекты также Китай, Иран и Северная Корея. В статье отмечается, что особенно остро вопрос эффективности ударов по таким целям встал после американских атак по иранским ядерным объектам в 2025 году.

The War Zone отмечает, что окончательная судьба проекта пока остается неизвестной. США уже тратят сотни миллиардов долларов на модернизацию всей ядерной триады, поэтому вопрос финансирования еще одной новой ядерной системы может стать предметом острых политических дискуссий.

