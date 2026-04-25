Вместо того, чтобы бесконечно вырывать сорняки, куда разумнее не дать им вырасти вообще. В этом плане хорошо помогает мульча: она закрывает почву от света и мешает семенам прорастать. По такому же принципу работают и почвопокровные растения, в частности густые и раскидистые виды. Рассказываем, чем вытеснить сорняки с участка - 12 проверенных вариантов.

Ранее мы рассказывали, что сделать, чтобы вдоль забора не росла трава - чем можно полить сорняки.

Что посадить на участке, чтобы не было сорняков

Почвопокровные растения быстро разрастаются, закрывают землю плотным ковром и не дают сорнякам пробиваться, пишет издание Southern Living. Ниже - лучшие варианты, которые помогают держать сад в порядке почти без усилий.

Моховой флокс

Ботаническое название - Phlox subulata, любит солнце и хорошо дренированную почву, от умеренно кислой до слегка щелочной.

Если говорить о том, какое растение не дает расти сорнякам, то первое место у мохового (шиловидного) флокса. Этот многолетник, образующий коврик, вырастает всего на 10-15 см в высоту, но распространяется на 60 см в ширину, покрывая почву густым, похожим на мох ковром из частично вечнозеленой листвы. Весной белые, розовые или фиолетовые цветы покрывают растение и привлекают бабочек своим впечатляющим зрелищем.

Моховой флокс отлично подходит для борьбы с эрозией на склонах или для посадки в качестве почвопокровного растения под розами и другими кустарниками.

Плюмбаго

Ботаническое название - Ceratostigma plumbaginoides, любит солнце и полутень, растет на хорошо дренированной и влажной почве, от слабокислой до слабощелочной.

Этот агрессивный почвопокровник приспосабливается к различным условиям выращивания. Его голубые цветы и красивая бордово-красная осенняя листва привлекают внимание пчел и бабочек с конца лета до осени.

Овечье ухо

Ботаническое название - Stachys byzantina, любит солнце, хорошо дренируемую почву со средним pH, от слабокислой до слабощелочной.

Сорняки не имеют шансов под густыми розетками бархатистой серебристо-серой листвы, характерной для овечьего уха. Растения разрастаются корневищами, образуя мягкий плотный ковер. Это отличное растение для сложных мест, спокойно растет рядом с черным орехом, на каменистой почве и в условиях засухи, а также не боится, если его объедают олени и кролики. Сорт "Helene von Stein" особенно ценят за красивую листву.

Морозник

Ботаническое название - Helleborus orientalis, любит полутень и тень, хорошо дренированную плодородную почву, от нейтрального до слабощелочного pH.

Морозники образуют густую вечнозеленую листву в виде плотных кустов, достигающих диаметра до 45 см. Высаживайте их группами под деревьями и крупными кустарниками для создания вечнозеленого покрытия. Растения постепенно приживаются благодаря самосеву.

Зелень и золото

Ботаническое название - Chrysogonum virginianum, любит полутень и тень, хорошо дренируемую, плодородную почву с кислым pH.

Красочный цветущий почвопокровник для тенистых садов. Его зелено-золотые цветы распускаются в течение всего лета, образуя солнечно-желтые соцветия на фоне густой зеленой листвы. Этот вид, произрастающий на юго-востоке, прекрасно смотрится в качестве бордюра вдоль лесных тропинок. Растения размножаются корневищами и самосевом.

Горлянка

Ботаническое название - Ajuga reptans, любит как солнце, так и тень, хорошо дренируемую почву, pH почвы кислый.

Живучка быстро разрастается, образуя плотный ковер из пышной листвы зеленого, фиолетового или рубинового оттенков. Вечнозеленая или полувечнозеленая листва увенчана яркими фиолетовыми цветочными колосами в середине-конце весны. Живучка переносит любой уровень освещенности, что делает ее полезным почвопокровником для ландшафтного дизайна.

Хоста

Ботаническое название – виды и гибриды рода Hosta, любит полутень и тень, растет на хорошо дренируемой и плодородной почве, с нейтральным pH.

Благодаря широким листьям и густому кустистому росту хосты составляют серьезную конкуренцию сорнякам. Широкая листва растет в виде розетки, диаметр которой варьируется от 15 до 90 см в зависимости от сорта. Летом над листвой возвышаются лавандовые соцветия, привлекающие колибри.

Кошачья мята

Ботаническое название - Nepeta racemosa ‘Walker’s Low’, любит как полное солнце, так и полутень, растет на хорошо дренируемой почве, от слабокислой до слабощелочной.

Кошачья мята ‘Walker’s Low’ - это не почвопокровник, а кустистый многолетник, достигающий 60–90 см в высоту и ширину. Хотя зимой растение отмирает, весной оно быстро отрастает, покрывая открытую почву, не давая сорнякам укорениться. Благодаря серо-зеленой листве и ароматным соцветиям, которые появляются с начала лета до осени, кошачья мята станет идеальным дополнением для сада любого стиля.

Сумах

Ботаническое название - Rhus aromatica ‘Gro-Low’, любит солнце и полутень, растет на хорошо дренируемой почве, от кислой до щелочной.

Если вам нужно покрыть большую площадь, этот местный кустарник подойдет как нельзя лучше. Вырастая до 60 см в высоту и раскидываясь на ширину до 2,5 м, сумах ‘Gro-Low’ отлично подходит для склонов. Растения переносят различные условия почвы, включая бедную, и процветают там, где другие не выживают.

Ползучий можжевельник

Ботаническое название - Juniperus horizontalis, любит солнце и хорошо дренированную почву, pH - от кислой до нейтральной.

Хотя ползучий можжевельник не разрастается так активно, как многие почвопокровные растения, его длинные стелющиеся ветви прижимаются к земле, отчего растение и получило свое название. Многие проверенные сорта, такие как "Blue Chip" и "Blue Rug", отличаются чешуйчатой сине-зеленой листвой, а новые сорта имеют окраску от ярко-желтой до золотистой, которая меняется в течение сезона. Этот вечнозеленый кустарник хорошо растет в жарких и засушливых районах.

Аллегейский молочай

Ботаническое название - Pachysandra procumbens, любит полутень и тень, плодородную почву с кислым pH.

Не такой агрессивный, как его японский родственник, аллегейский молочай - это местное травянистое многолетнее почвопокровное растение, которое медленно разрастается корневищами. Растения цветут ранней весной, давая ароматные белые цветы до появления новой листвы с серебристо-зелеными пятнами. Он прекрасно растет в тени под большими деревьями и переносит густую тень.

Гвоздика

Ботаническое название - Dianthus gratianopolitanus "Firewitch", любит солнце и плодородную почву, pH от нейтрального до слабощелочного.

"Firewitch" - великолепный вечнозеленый многолетник с серебристо-голубой листвой, образующей густой ковер. Потрясающие ароматные цветы покрывают растение ярким розово-маджентовым цветом на несколько недель весной. Цветы отлично подходят для срезки и привлекают бабочек.

Вас также могут заинтересовать новости: