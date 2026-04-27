Мужчинам, имеющим право на отсрочку, нужно запомнить новые правила её оформления.

В Украине изменили правила, по которым мужчинам призывного возраста предоставляется отсрочка от мобилизации. ТЦК больше не принимают документы для оформления напрямую - теперь украинцам нужно обращаться в ЦНАП, либо подавать заявление через приложение на телефон "Резерв+". При этом сами основания для предоставления пока не изменились.

Мы разобрались, как с мая 2026 года оформляется отсрочка до завершения мобилизации, каких мужчин точно не призовут, а кто наоборот может оказаться в армии.

Что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации

Сейчас в Украине у военнообязанных украинцев есть два способа оформить отсрочку. Первый - через приложение "Резерв+". Он подходит для тех, у кого документы есть в цифровом виде и доступны в электронных реестрах. В дальнейшем мужчинам рекомендуется скачать расширенную выписку из "Резерва" в формате PDF или распечатать документ и носить с собой, чтобы предоставить по требованию сотрудников ТЦК.

Тем, кто имеет документы только в бумажном виде, отсрочка выдается в ЦНАП. Администраторы Центра административных услуг не забирают оригиналы, а сканируют бумаги и отправляют в Территориальный центр на обработку.

Законодательством предусмотрено, что документы рассматриваются в срок примерно от 7 до 14 дней. При этом в указанный период украинца по закону не могут мобилизовать или направить на ВЛК. После этого мужчине сообщат, дадут ли ему отсрочку или нет.

Кто имеет право на отсрочку по новому закону о мобилизации

Основания для получения отсрочки указаны в 23 статье Закона Украины о мобилизации. В первую очередь такое право получат забронированные работники критических предприятий. Какие специальности дают отсрочку от мобилизации, решается правительством, но в основном бронь выдают в компаниях сферы обороны, транспортной инфраструктуры, энергетики, медицины, банков. Также в этот перечень входят депутаты, судьи и дипломаты.

Вторая популярная категория отсрочек - многодетным отцам 3 и более несовершеннолетних детей. Если трое детей от разных браков, мобилизация также невозможна, но отец не должен иметь долгов по алиментам. Кроме того, отсрочку могут дать даже мужчине с одним ребенком, если он одинокий либо приемный отец, или если у сына или дочери есть инвалидность.

Мужчинам со справкой от медицинской комиссии выдается отсрочка по инвалидности, при чем с любой группой. Часто такой статус дают не навсегда, а на полгода или год, после чего лицу надо повторно проходить ВЛК.

Однако иметь инвалидность для освобождения от призыва необязательно. Тяжелобольным лицам может полагаться отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья, если по результатам медкомиссии их признают непригодными к службе.

Не призываются на фронт лица, которые были освобождены и возращены в Украину после пребывания в российском плену. То же самое касается граждан, чьи близкие погибли или пропали без вести из-за военной службы.

Законодательством предусмотрена отсрочка для студентов, у которых это первое профессиональное или высшее образование на дневной или дуальной форме. Ученые и педагоги также освобождаются от призыва, пока работают минимум на 0,75 ставки.

Также не призывают на фронт военнообязанных, которые являются единственными опекунами тяжелобольных или недееспособных родственников. На практике отсрочка по уходу за близкими с инвалидностью не всегда выдается, поскольку для ее оформления нужно соблюсти много условий.

