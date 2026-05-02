Facebook Messenger закрыли на компьютерах: что произошло и куда теперь заходить

Meta окончательно прекратила поддержку Messenger на Windows и Mac, а также закрыла отдельный сайт.

В апреле 2026 года компания Meta окончательно изменила формат работы Facebook Messenger на компьютерах. Несмотря на то, что сами изменения произошли пару недель назад, многие пользователи только сейчас начали замечать исчезновение привычных приложений и искать причины, пишет ProfitLine.

Главное изменение – полный отказ от отдельных решений для Windows и macOS. Десктопные приложения Messenger больше не поддерживаются и официально закрыты.

Вдобавок Meta свернула самостоятельную веб-версию Messenger.com, которая раньше позволяла пользоваться мессенджером без перехода в социальную сеть.

Теперь при попытке открыть старый сайт пользователей автоматически перенаправляет в раздел сообщений внутри Facebook – именно он стал единственным способом использовать Messenger на компьютере.

При этом сам Messenger никуда не исчез. Мобильные версии Messenger для iOS и Android продолжают работать в привычном режиме, а все переписки пользователей сохранены. Изменился только способ доступа – особенно для тех, кто привык к отдельному интерфейсу без Facebook.

Причины такого решения напрямую не раскрываются, но эксперты связывают изменения с оптимизацией экосистемы Meta. Поддержка нескольких платформ одновременно требует дополнительных ресурсов, тогда как объединение функций внутри одного веб-интерфейса упрощает развитие сервиса.

На практике это означает, что искать приложение Messenger для компьютера больше не имеет смысла. Если такие версии где-то до сих пор предлагаются для скачивания, речь, скорее всего, идет об устаревших или небезопасных установщиках.

Основной способ общения теперь – через Facebook в браузере или мобильное приложение.

Ранее СМИ обратили внимание, что мессенджер Илона Маска стал самым скачиваемым приложением в мире, обогнав WhatsApp и ChatGPT. Пока что он доступен только на iPhone, а вход осуществляется через аккаунт в X.

УНИАН рассказывал, що YouTube разрешил пользователям отключить шортсы. Ранее опция была доступно только в режиме родительского контроля.

Вас также могут заинтересовать новости: