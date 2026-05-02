Российская экономика идет ко дну: ВВП падает, а бизнес пытается выжить, - CNN

Торговый центр "Гудзон" в Москве отражает одни из наиболее заметных экономических проблем РФ.

После полномасштабного вторжения в Украину российская экономика переориентировалась на огромные военные расходы и увеличение экспорта нефти, но она начинает демонстрировать признаки нарастающего напряжения. В первые два месяца 2026 года ВВП России сократился на 1,8%. Даже кремлевский диктатор Владимир Путин признал эту проблему.

"Статистика показывает, что экономический рост, к сожалению, замедляется уже два месяца подряд", - сказал Путин на заседании правительства по экономическим вопросам в середине апреля.

Что может сказать ТРЦ в Москве об экономических проблемах России

Как пишет CNN, торговый центр "Гудзон", который открылся в 2014 году с большой помпой в Москве, отражает одни из наиболее заметных экономических проблем РФ. В этом ТРЦ осталось мало работающих магазинов и еще меньше покупателей.

Некоторые работники торгового центра "Гудзон" рассказали журналистам о все более скудном потоке посетителей. Например, кассир в филиале одного из крупнейших российских ритейлеров по имени Иван рассказал, что в последние годы среднее количество транзакций заметно снизилось.

Иван показал журналистам экран своего кассового аппарата, на котором отображалось всего 13 транзакций за день на сумму 3 417 рублей (около 45 долларов). Он подчеркнул, что в лучшие времена количество транзакций было бы ближе к 300.

""Гудзон" выглядит полуапокалиптично. Торговый центр настолько велик, что можно заблудиться и устать, ходя по нему. Кажется, он был построен и спроектирован для огромного потока людей, но я такого не видел", - поделился с журналистами Иван.

Журналисты обратились в администрацию торгового центра за комментариями. Им ответили, что часть помещений якобы ремонтируется и приходят новые арендаторы, но в издании подчеркнули, что не заметили ни того, ни другого.

Кроме того, на сайте ТРЦ рекламируются торговые площади в аренду по поразительно низким ценам – от 1 рубля (около 0,01 доллара) за квадратный метр. Журналисты отметили, что во многих пустующих магазинах раньше размещались западные бренды, которые ушли после вторжения РФ в Украину.

Две женщины, работающие в сувенирном магазине, рассказали журналистам, что теперь к ним заходит очень мало покупателей.

"Мы фактически используем этот магазин как склад. После 2022 года покупательная способность снизилась". Мы больше не верим, что ситуация улучшится. Мы просто надеемся, что она не ухудшится", - заявила одна из женщин.

Вторая женщина добавила, что цены повсюду ежедневно растут на все, а зарплаты не повышаются. По словам сотрудниц, их начальник с трудом справляется с возросшими налоговыми требованиями.

"Владелец бегает как сумасшедший, потому что в этом году налоги повысили, и теперь у него проблемы со сбором денег для их уплаты. Сейчас предпринимателям очень тяжело", - сказала журналистам одна из женщин.

Цикл бума закончился

В издании напомнили, что в 2025 году в России повысили подоходный налог и налог на прибыль, а с 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) был повышен до 22%.

Научный сотрудник Барселонской школы экономики Рубен Эниколопов рассказал журналистам, что в начале полномасштабного вторжения в Украину у Кремля был низкий государственный долг и большие резервы, и он вливал деньги в экономику через военные расходы.

"Это работает какое-то время, но так продолжаться не может вечно. Государственные расходы помогли экономике, но теперь цикл бума закончился. Резервы сократились, и деньги нужно где-то брать, отсюда и повышение налогов", - объяснил Эниколопов.

Эксперт отметил, что Москва извлекла выгоду из высоких цен на энергоносители во время войны на Ближнем Востоке, но украинские удары по российской цепочке поставок сократили объем нефти, который Россия может экспортировать.

В издании добавили, что в прошлом месяце министр экономического развития России Максим Решетников признал, что недавние изменения в налогообложении повлияли на бизнес. Он отметил, что РФ полагалась на свои резервы, но сейчас эти резервы в значительной степени исчерпаны.

Богатые становятся богаче, а бедные - беднее

В издании отметили, что ограничения работы интернета и мобильной связи только добавляют проблем бизнесу в России. Менеджер по продажам по имени Оксана из Санкт-Петербурга в разговоре с журналистами поделилась, что из-за этих ограничений клиентам сложно связываться с авторемонтной компанией, в которой она работает, или размещать заказы.

"Я менеджер по продажам, и мне нужно лично встречаться с клиентами на выезде, но иногда отключения интернета заставляют меня работать из дома, чтобы иметь доступ к Wi-Fi. Весь мир делает заказы онлайн, и бывают дни, когда клиенты просто технически не могут разместить заказ или совершить покупку", - рассказала она.

Более того, журналисты обратили внимание на то, что, согласно данным Forbes Russia, совокупное состояние российских миллиардеров за последний год выросло на 11%.

"Это не секрет: война усугубила неравенство среди российского населения. Мы видим, как богатые становятся богаче, а бедные - беднее", - заявила научный сотрудник Центра "Карнеги Россия-Евразия" в Берлине Александра Прокопенко

Жительница города Голицыно в Московской области Любовь Сергеевна рассказала журналистам, что большинство людей здесь живет на низкие доходы. Она и ее муж живут на пенсию, которая в сумме составляет около 64 000 рублей в месяц (примерно 854 доллара).

"Вдвоем мы как-то справляемся. Если бы я была одна, за квартиру пришлось бы платить 8 200 рублей... В одиночку тяжелее. Я пессимистично настроена по поводу цен", - сказала Любовь Сергеевна журналистам.

Несмотря на экономические проблемы, женщина в разговоре с журналистами заявила, что поддерживает "специальную военную операцию" (полномасштабную войну против Украины).

"Мы выдержим ради благого дела, больше ничего не остается", - сказала она журналистам.

Путин признал начало спада российской экономики

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в январе 2026 года ВВП России оказался на 2,1% ниже, чем год назад, а промышленное производство сократилось на 0,8%.

Путин добавил, что правительству РФ необходимо вернуть страну "на траекторию устойчивого экономического роста".

