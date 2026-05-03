ВСУ поразили два танкера РФ в Новороссийске: Зеленский показал видео

Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти.

Силы обороны Украины поразили два танкера российского теневого флота, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также обнародовал кадры с операции.

"Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут", – сообщил президент.

Он поблагодарил начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины за успешные результаты.

Видео дня

Он также анонсировал, что украинская дальнобойность будет развиваться и дальше – на море, в небе и на земле.

Удары по российским кораблям

Напомним, в декабре 2025 года беспилотниками был поражен танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL. А несколько дней назад двумя морскими дронами-камикадзе удалось поразить подсанкционный танкер MARQUISE в Черном море.

Также в ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по патрульному сторожевому катеру ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионному катеру "Грачонок" в Крыму.

А 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли удары по двум большим десантным кораблям ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму. Это БДК проекта 775 "Ямал" и БДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Вас также могут заинтересовать новости: