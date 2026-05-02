Как очистить кэш Google Chrome: простое руководство для ускорения браузера

Это временные данные, которые браузер сохраняет для ускорения работы, но со временем они могут накапливаться и вызывать сбои.

Каждый раз, когда вы впервые открываете сайт в Chrome, браузер загружает данные, необходимые для его отображения. Если на сайте много графических элементов, этот процесс может занять время – именно поэтому сайты часто открываются медленнее при первом посещении, особенно при слабом интернете.

Чтобы ускорить работу, Google Chrome сохраняет часть данных – изображения, скрипты и другие элементы – в кэше. Это позволяет при повторном посещении не загружать все заново. Но со временем такие файлы могут накапливаться, устаревать или "повреждаться", что начинает негативно влиять на скорости браузера.

Поэтому очистка кэша – один из самых простых способов решить проблемы с медленной работой или некорректной загрузкой сайтов, пишет BGR.

На компьютере для этого достаточно нажать на три точки в правом верхнем углу браузера, открыть "Настройки", перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность" → "Данные о работе в браузере" и выбрать "Удалить с устройства".

В появившемся окне можно указать, какие данные удалить – файлы cookies, изображения или историю браузера – а также выбрать временной диапазон: от последнего часа до полного удаления за все время. Аналогичные действия доступны и на Mac, где также есть быстрый доступ к этой функции через меню браузера.

На смартфонах процесс практически не отличается. На Android нужно открыть меню Chrome, перейти в настройки, затем в раздел "Конфиденциальность и безопасность" и выбрать очистку данных. На iOS действия аналогичны, только меню находится в нижней части экрана.

Отдельно на Android можно очистить кэш через системные настройки: достаточно открыть список приложений, выбрать Chrome, перейти в раздел памяти и нажать Очистить кэш. Это позволяет быстро удалить временные файлы без удаления других данных.

Эксперты отмечают, что очищать кэш постоянно не требуется, а по мере необходимости – например, если браузер работает медленно или сайты отображаются некорректно. При этом периодическая очистка раз в месяц помогает избежать накопления лишних данных и поддерживать стабильную работу браузера.

В итоге очистка кэша остается простым, но эффективным способом "освежить" работу Chrome и избавиться от большинства распространённых ошибок при загрузке сайтов.

