Выведем гораздо больше': Трамп сделал заявление о сокращении войск США в Европе

Ранее Пентагон сообщал, что США выведут около 5 000 военнослужащих из Германии в течение следующих 6–12 месяцев.

Соединенные Штаты Америки сокращают военное присутствие в Европе. Будет выведено более 5 тысяч американских военнослужащих.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, общаясь с журналистами во Флориде. Отвечая на вопрос о выводе американских военных из Германии, он подчеркнул, что речь идет о сокращении гораздо большего количества, чем говорили в Пентагоне.

"Мы собираемся значительно сократить численность войск, и мы выведем гораздо больше, чем 5 000", – заявил американский лидер.

Видео дня

Ранее Пентагон сообщал, что США выведут примерно 5 000 военнослужащих из Германии в течение следующих 6–12 месяцев после "тщательного пересмотра расстановки сил министерства в Европе". Стоит отметить, что там находится американская база "Рамштайн" – штаб-квартира ВВС США в Европе, а также объект НАТО.

Вывод американских войск из Германии

Министерство обороны США по приказу Пита Хегсета объявило о сокращении американского военного присутствия в Германии на 5 тысяч человек. Такой шаг в ведомстве объяснили "требованиями театра боевых действий и условиями на местах".

Министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что такое решение Вашингтона было ожидаемым. Он призвал страны Европы усилить свою оборонную способность.

В НАТО же, комментируя сокращение присутствия войск США, заявили, что уверены в своих оборонительных и сдерживающих способностях. Пресс-секретарь Альянса добавила, что "продолжается движение к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО".

Вас также могут заинтересовать новости: