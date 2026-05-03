Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 10 мая

Отмечается, что в начале мая давление на валютный рынок будет не только изнутри, но и извне.

Признаков дефицита валюты в Украине нет. Спрос есть, но он не панический и не разрушительный.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что в начале мая давление на валютный рынок будет не только изнутри, но и извне, а дополнительно ситуация осложнится неопределенностью на Ближнем Востоке.

Согласно прогнозу банкира, с 4 по 10 мая курс доллара будет находиться в пределах: 43,75-44,35 гривни на межбанке и 43,75-44,5 гривни на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будут стоить 4375-4450 гривень, а 1000 долларов гривнях обойдутся украинцам в 43750-44500 гривень.

Что касается европейской валюты, то эксперт считает, что курс евро будет находиться в пределах 50,5-52,5 гривни на межбанке и 50,5-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в этот период будут стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 50500-52000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в мае 2026 года валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара ожидается в диапазоне 43,5–44,5 грн, а евро – 49,5–52,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: