Сложная головоломка со спичками: у вас есть всего 7 секунд, чтобы найти ответ

Переставить можно только одну спичку.

Математические головоломки со спичками – это задания, для решения которых недостаточно простого умения считать. На пути к ответу вам понадобятся и другие навыки.

Эти задачи требуют нестандартного мышления, креативности и умения управлять собственным временем. К тому же, тренируется пространственное воображение, поскольку вы мысленно подставляете спички к различным цифрам и знакам.

УНИАН подготовил для вас новый увлекательный вызов, и справиться с ним нужно быстро. У вас будет всего 7 секунд на ответ.

Готовы проверить себя?

На изображении ниже вы увидите математическое выражение 8-0=1, выложенное с помощью спичек. Очевидно, что здесь есть ошибка. Вам нужно ее исправить.

Вы можете переставить только одну спичку. Менять можно как цифры, так и арифметические знаки, но помните, что времени мало.

Вы в игре? Время пошло!

Ну что, вам удалось найти такое расположение спичек, при котором математическое равенство стало бы правильным? Если вы справились, у вас очень хорошо развиты пространственное воображение и креативность.

Ответ на головоломку кролся в довольно небольшом изменении. Вы могли заменить 8 на 9, а лишнюю спичку подставить к 0, образовав из нее 8. Тогда вы бы получили выражение 9-8=1.

