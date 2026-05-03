Иран предлагает США временную сделку по Ормузскому проливу, – Reuters

Предложение Тегерана предполагает взаимные шаги, на которые в США не готовы.

Иран представил США новое дипломатическое предложение, которое предусматривает смягчение конфликта вокруг Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерной программы на более поздний этап. Президент США Дональд Трамп инициативу не принял, однако, по данным Reuters, сохраняет курс на невоенное решение кризиса.

Согласно высокопоставленному иранскому чиновнику, предложение Тегерана предполагает взаимные шаги: открытие судоходства в Ормузском проливе и снятие американской блокады Ирана.

"Предложение Ирана… предусматривает открытие судоходства в Ормузском проливе и прекращение американской блокады Ирана, при этом переговоры по иранской ядерной программе откладываются на более поздний срок", – заявил иранский чиновник.

Пролив – один из важнейших мировых энергетических маршрутов. Иранские структуры подчеркивают, что контроль над регионом рассматривается как стратегический инструмент, пишет Tasnim News.

"Благодаря своему господству и контролю над почти 2000 километрами иранского побережья в Персидском заливе и Ормузском проливе, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции превратит этот водный район в источник средств к существованию и власти", – говорится в заявлении, переданном через иранские СМИ.

По данным Reuters, Вашингтон рассматривает предложение как попытку отложить ключевой вопрос ядерной программы, тогда как Тегеран пытается добиться частичного снятия давления уже на первом этапе.

Накануне Иран допустил, что противостояние со США продолжится из-за позиции президента США Дональда Трампа. Как утвеждает высокопоставленный иранский чиновник, действия Вашингтона свидетельствуют о том, что США "не выполняют никаких обещаний или соглашений".

Следует отметить, что в пятницу, 1 мая, президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что война с Ираном "завершена".

