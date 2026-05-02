Некоторым мужчинам может поступить отказ в бронировании.

Бронирование - это особенная отсрочка от мобилизации, предоставляемая работникам важных для экономики и обороны страны сфер. Она нужна для того, чтобы сохранить работу стратегически важных предприятий во время войны. Пока действует такая отсрочка, сотрудника не могут призвать на фронт. Однако получить её бывает непросто, особенно в компаниях, которые могут забронировать только 50% рабочих.

Какие профессии дают бронь от мобилизации

Как ранее рассказывал юрист в комментарии для УНИАН, бронь от мобилизации положена работникам важных и незаменимых для функционирования структур. В 2026 году такой вид отсрочки предоставляется в основном в таких сферах и компаниях:

органы власти и самоуправления;

международные гуманитарные организации;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

критическая инфраструктура - электричество, водоснабжение, мобильная связь, аварийные службы;

IT-сектор и кибербезопасность;

медицина;у

железнодорожный транспорт, метрополитен, логистика;

агрономическая промышленность.

В большинстве случаев самому работнику не нужно думать о том, как получить бронь от мобилизации в Украине, поскольку такая обязанность ложится на плечи работодателя. Руководитель подает список мужчин на бронирование через сервис "Дія" и подписывает электронным ключом. После всех проверок отсрочки будут предоставлены или отклонены. Сотруднику нужно позаботиться о том, чтобы иметь актуальный военно-учетный билет и данные о себе в системе "Оберіг".

Большинство предприятий могут забронировать только половину военнообязанных мужчин. Но некоторым компаниям критической сферы разрешается подать на бронь 100% работников.

Сколько делается бронь от мобилизации и сколько длится

Период оформления такого вида отсрочки зависит от способа. Если руководитель подал заявление в "Дії", то статус подтверждается в срок от 1 до 3 суток. При подаче списков в Министерство экономики бронь от мобилизации может оформляться в течение 5 рабочих дней. А по общему циклу процесс даже может занять несколько недель.

Время действия брони зависит от должности. Отсрочку могут давать на 6, 12 месяцев или до окончания периода мобилизации. После истечения указанного периода весь процесс нужно проходить заново.

Обратите внимание, что в те несколько дней, когда предыдущая бронь закончилась, а новую ещё не оформили, работник остается без отсрочки, поэтому ТЦК могут его мобилизовать.

Почему могут не дать бронь от мобилизации

Чтобы работника забронировали, он должен получать зарплату не меньше 2,5 минималки в месяц, что в 2026 году составляет 21617 гривень. Мужчин с меньшим доходом не забронируют.

Невозможно забронировать лицо, которое работает не официально. Такие сотрудники не числятся в штате, поэтому система их "не видит".

Отказ в предоставлении брони может поступить, если мужчина исключен из военного учета, уже имеет отсрочку по другому основанию или не уточнил данные.

Отказать также могут, если само предприятие не соответствует критериям критичности, имеет долги или подало на бронирование более половины сотрудников.

Также в законодательстве есть уточнения насчет того, можно ли получить бронь, если ты в розыске. Если у сотрудника есть нарушения в воинском учете, ему могут дать временную отсрочку на 45 дней, пока он не устранит все проблемы. Работнику нужно сняться с розыска и оплатить штраф, после чего его могут забронировать уже полноценно.

Как выглядит бронь от мобилизации в Украине

О том, что мужчина забронирован, он может узнать в мобильном приложении "Резерв+". Там нужно сформировать электронный военный документ. Ещё один способ, как проверить бронь от мобилизации - через портал "Дія". Также можно подать запрос в Территориальный центр, который выдал отсрочку, или обратиться в отдел кадров своей компании.

Документы о бронировании рекомендуется распечатать и всегда носить с собой, чтобы предоставить их по требованию сотрудников ТЦК на улице.

