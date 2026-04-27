Весна 2026 года выдалась холодной, к тому же в мае будет сразу два полнолуния, так что для посева остается не так много подходящих дат.

Май месяц для садоводов и огородников всегда был одним из самых насыщенных: в это время начинается активная высадка рассады (и не только) в открытый грунт. Лунный посевной календарь помогает правильно распределить работы, ориентируясь на фазы Луны, и заранее выделить наиболее удачные или, наоборот, не самые подходящие дни.

Рассмотрим календарь на следующий месяц, чтобы вам не пришлось самостоятельно высчитывать нужные дни.

Посевной календарь на май – в какие дни заниматься огородом

В мае 2026 года лунный цикл будет выглядеть так: 1 мая – полнолуние, затем с 2 по 15 мая Луна будет убывать, 16 мая – новолуние, после чего с 17 по 30 мая Луна будет расти, и 31 мая – второе полнолуние в этом месяце. Такое сочетание фаз считается особенно важным для того, чтобы грамотно спланировать посевные работы.

Если полагаться на лунный календарь, наиболее удачные дни для посева и посадки – это 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая. Именно в эти дни растения, как правило, лучше приживаются, быстрее развивают корневую систему и активнее идут в рост. Особенно хорошими эти дни считаются для посева огурцов, кабачков, тыквы, зелени, фасоли, капусты, кукурузы, а также для высадки рассады томатов, перца и баклажанов.

К средним, или нейтральным, дням можно отнести 13–14, 18–19, 22–25 мая. В эти периоды можно заниматься посевом, но результат чаще всего бывает менее предсказуемым.

Такие дни лучше использовать для тех культур, которым не нужен очень быстрый старт, а также для других важных работ: внесения удобрений, мульчирования, полива, прополки и обработки от вредителей.

По традиции нейтральные даты еще хорошо подходят для подготовки грядок и ухода за растениями, которые уже высажены.

Посевной календарь на май 2026 – когда оставить огород

Неблагоприятными днями для посева считаются 1, 16 и 31 мая – это дни полнолуния и новолуния. Иногда посевной календарь также предполагает быть осторожными в период с 8 по 10 и с 15 по 17 мая, когда считается, что энергия растений нестабильна. В такие даты лучше не сеять, не пикировать и не пересаживать растения, а вместо этого – сосредоточиться на хозяйственных делах на участке.

Впрочем, для Украины в этом году нужно сделать очень важное уточнение: в первую очередь следует ориентироваться на погоду, и только потом – на фазы Луны. Из-за сохраняющихся холодов и возможного появления поздних ночных заморозков, ранний посев теплолюбивых культур в открытый грунт может быть рискованным, даже если по Луне это "идеальные" даты.

Для томатов, перца, баклажанов, огурцов и бахчевых культур температура почвы должна быть не ниже 12-15°C, а для теплолюбивых – еще больше (около 16-18°C). Если вы понимаете, что земля еще не прогрелась, лучше отложить посев на несколько дней.

Итак, наиболее разумная стратегия на май 2026 года – это совмещать посевной лунный календарь с реальными погодными условиями. Лучшие дни помогут увеличить шансы на дружные всходы, но все-таки самым главным фактором остается температура воздуха и почвы, особенно в условиях нынешней прохладной весны.

