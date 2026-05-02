Никогда не работает сам: почему этот авианосец США всегда окружен эсминцами

Эсминцы образуют многоуровневый щит, защищающий авианосец от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln всегда находится под мощной защитой кораблей сопровождения. Его безопасность обеспечивают как минимум три эсминца класса Arleigh Burke, которые формируют многоуровневый оборонительный щит вокруг флагмана, пишет Wionews.

Плавучая крепость с дополнительной защитой

333-метровый авианосец класса Nimitz имеет более 2000 водонепроницаемых отсеков и рассчитан на выживание даже в случае повреждений. Впрочем, в ВМС США делают ставку не на выносливость, а на предотвращение ударов – именно поэтому корабль всегда сопровождают эсминцы.

Эскортные корабли, в частности USS Spruance, выполняют сразу несколько ключевых функций:

противоракетная оборона, включая перехват баллистических ракет;

противолодочная борьба с применением современных гидролокаторов;

защита от воздушных и надводных атак.

Это позволяет перехватывать угрозы еще до того, как они приблизятся к авианосцу.

На борту USS Abraham Lincoln размещается около 65 боевых самолетов, в частности F-35C Lightning II. Сам корабль сосредоточен на обеспечении полетов, тогда как его защита полностью возлагается на сопровождение.

Ударная группа авианосца насчитывает от 6 до 7 тысяч военнослужащих. Экипажи эсминцев работают в постоянном режиме боевого дежурства, обеспечивая непрерывную защиту флагмана.

Не только оборона, но и ударная сила

Эсминцы также способны наносить удары по целям на большом расстоянии. Они оснащены крылатыми ракетами Tomahawk, что позволяет поражать объекты за сотни километров.

Таким образом, авианосная группа является не только оборонительным щитом, но и мощным инструментом проецирования силы, способным действовать автономно в любой точке мира.

Вас также могут заинтересовать новости: