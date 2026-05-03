В Ирландии тысячи украинцев могут оказаться без крыши над головой: в чем причина

Некоторые эксперты считают, что отмена государственной помощи на проживание станет "очень, очень проблематичной".

Государственный министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи заявил, что новая правительственная стратегия по размещению украинцев может оставить "одного-двух" беженцев без жилья, однако он подчеркнул, что его ведомство пытается сделать все, чтобы избежать критической ситуации. Об этом сообщает The Sunday Times.

По словам министра, план по постепенному сворачиванию системы чрезвычайного государственного размещения украинцев и переводу людей на самостоятельное проживание скоро будет вынесен на рассмотрение правительства с целью начать этот процесс в августе.

Когда его спросили, что произойдет, если некоторые украинцы не смогут найти жилье, он ответил:

Видео дня

"Я думаю, что в целом люди найдут жилье".

Однако Брофи признал, что могут быть "один-два случая", когда это не удастся.

"Я предполагаю, что кто-то поговорит с журналистом и скажет, что не может найти жилье. Но в подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодняшний день, украинцы очень, очень стойкие в плане поиска жилья, потому что здесь есть сильная украинская община", - отметил министр.

Брофи добавил, что данные министерства за прошлый год показали, что в случаях, когда договоры о предоставлении временного жилья не продлевались, около 50% украинцев самостоятельно находили себе жилье и не воспользовались предложением правительства об альтернативном жилье.

"Я верю, что при продолжении такой тенденции и таких показателей мы сможем справиться с этой ситуацией. Да, это переходный период, без сомнения, это переходный период, но мы не хотим резких изменений. Мы не хотим, чтобы у украинцев возникли проблемы. Мы действительно этого не хотим. Но мы стремимся к ситуации, когда во всех сферах будут царить равенство и справедливость, а это означает, что в вопросе доступа к жилью вы получаете его на тех же условиях, что и те, кто работает и проживает в Ирландии и также ищет жилье", - объяснил политик.

Согласно новой стратегии, около 16 тысяч украинцев, проживающих в государственном жилье, в том числе в гостиницах и других коммерческих помещениях, должны найти альтернативное жилье.

Брофи добавил, что процесс начнется поэтапно в течение шести месяцев, причем людям будет предоставлено предупреждение как минимум за три месяца.

"Мы объявили, что хотим начать это в августе, с целью внедрения в течение следующих месяцев. Мы хотим дать людям время на поиск альтернативных вариантов. Мы хотим, чтобы люди знали, что их ждет во второй половине года, чтобы у них было достаточно времени на подготовку", - подчеркнул министр.

В правительстве говорят, что существующие договоренности создали двухуровневую систему, по которой некоторые украинцы получат государственное жилье на длительный срок, тогда как другие получат лишь краткосрочную поддержку.

"Однако этот план вызвал критику со стороны защитников прав беженцев и депутатов оппозиции, которые предупредили, что это может заставить тысячи людей выйти на и без того перегруженный рынок частной аренды жилья и создать дополнительное давление на местные органы власти и службы помощи бездомным", - объясняет The Sunday Times.

В то же время исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон подчеркнул, что отмена государственной помощи на проживание станет "очень, очень проблематичной", добавив, что размещение в отелях обеспечивало жизненно важную социальную поддержку, защищавшую от нищеты.

"Стратегия также предусматривает сокращение и, в конечном итоге, постепенную отмену выплат за предоставление жилья, которые выплачиваются домохозяйствам, принимающим украинцев в своих домах или на своих объектах недвижимости. Выплата составляет 600 евро в месяц и, как ожидается, будет постепенно сокращаться, а к марту 2027 года – полностью прекращена, в соответствии с действующей системой временной защиты ЕС", - подчеркнули в материале.

По словам чиновников, меры защиты останутся в силе для уязвимых лиц и тех, кто сталкивается с особыми препятствиями на пути к самостоятельной жизни.

Украинские беженцы - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что одна из европейских госкомпаний прекращает оплату жилья для украинских беженцев. Речь идет о литовском операторе системы электропередачи Litgrid, который прекратит финансировать аренду жилья и коммунальные платежи для украинцев.

В то же время демограф озвучил оптимистичный сценарий возвращения беженцев. Он подчеркнул, что ключевым условием для возвращения украинцев является окончание самой войны.

"При этом важны условия, на которых она закончится. Еще два года назад проводился опрос: вернетесь ли вы, если Украина восстановит границы 1991 года, или если мир наступит по линии фронта? На 25% больше людей ответили, что приедут домой в первом сценарии. То есть условия мира напрямую влияют на решение людей", - сказал демограф.

Вас также могут заинтересовать новости: