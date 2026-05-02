Китай официально 'отменил' санкции США в отношении своих нефтегигантов, - Вloomberg

Санкции замораживают активы крупных компаний и вводят запрет на сделки.

В Китае запретили своим компаниям соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью. Как пишет Вloomberg, это стало жестким шагом, направленным на смягчение последствий санкций.

Вследствие санкций нефтеперерабатывающие предприятия, включая компанию Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., в отношении которой в прошлом месяце были введены санкции, и несколько других частных перерабатывающих компаний, столкнулись с замораживанием активов и запретами на сделки.

В субботу, 2 мая, министерство торговли Китая выпустило заявление, в котором говорится, что меры США "незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы". В беспрецедентном шаге министерство издало приказ, "запрещающий признание, обеспечение соблюдения и выполнение санкций, направленных против пяти компаний".

"Правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных Организацией Объединенных Наций и не имеющих оснований в международном праве", – говорится в заявлении ведомства.

Санкции США против иранской нефти

Напомним, что в своем стремлении ограничить торговлю Ирана США объявили о санкциях против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery - одного из крупнейших покупателей иранской нефти. Также значительную часть иранской нефти покупают малоизвестные заводы в Китае. В США говорят, что меры направлены на сокращение доходов Ирана.

Также США ввели и поддерживают морскую блокаду Ирана. Наблюдатели отмечают, что многие танкеры Ирана не могут преодолеть блокаду и скапливаются в районе Персидского пролива. Вероятно, это стало причиной сокращения добычи нефти в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: