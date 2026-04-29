Благоприятные и неблагоприятные дни месяца для разных сфер жизни.

Май 2026 года завершит весну с настоящим астрологическим сюрпризом - месяц откроется и закроется полнолунием. Такое редкое явление задает контрастный ритм: начало требует сдержанности и трезвого взгляда на эмоции, зато вторая половина даст больше сил для новых начинаний. Лунный календарь поможет определить благоприятные дни для финансов, работы, отношений и поездок, а также подскажет, когда лучше отказаться от важных решений и снизить нагрузку.

Ранее мы публиковали посевной календарь на май 2026 с благоприятными днями для огорода и сада.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Фазы Луны и транзит планет - астрологический обзор на май 2026

1 мая - полнолуние в Скорпионе (20:23 по Киеву)

Месяц начинается с мощного полнолуния в Скорпионе - это время завершений и пересмотра финансов.

Оцените свой прогресс в достижении целей, поставленных ранее в году, и внесите необходимые корректировки. Интуиция в период полнолуния усиливается – она поможет выявлять скрытые детали и принимать более взвешенные решения. Что важно: эмоции в этот день могут оказаться сильнее аргументов - не спешите с выводами, пишет асThe Almanac.

2-15 мая - убывающая Луна, Меркурий в Тельце

Убывающая Луна - период завершений, отдыха и переосмысления. Хорошее время, чтобы отпустить лишнее: старые обиды, ненужные связи, незакрытые дела. Организм лучше реагирует на очищение и лечение. Не форсируйте события.

2 мая Меркурий входит в Телец - практическое мышление становится более четким. Его влияние сохранится до 17-го числа: общение становится более основательным, а целеустремленность - сильной. Только остерегайтесь упрямства.

16 мая - новолуние в Тельце (23:01 по Киеву)

Новолуние в Тельце благоприятствует новым начинаниям.

Это идеальное время для покупки новой одежды, украшения дома, создания сада и старта нового бизнеса. Также прекрасный момент для свадеб и помолвок. Все, что начинается сейчас, имеет долгосрочную перспективу. Новые дела лучше запускать после 18 мая, когда Луна начнет расти.

17-30 мая - растущая Луна, Меркурий в Близнецах, Марс в Тельце

Растущая Луна - период активности и роста. Самое время воплощать задуманное, начинать проекты и строить планы.

17 мая Меркурий переходит в Близнецы - мышление и остроумие обостряются. Это чудесные недели для разговоров, переписки, обучения и коротких поездок.

18 мая, когда Марс войдет в Телец, прогресс замедлится, но настойчивость будет сильной - это поможет достичь результата. Желание комфорта иногда может склонять к лени. Остерегайтесь этого. Марс покинет Телец 28 июня.

31 мая - второе полнолуние в Стрельце, Голубая Луна (11:45 по Киеву)

Как уже говорили, в мае будет не одно, а целых два полнолуния.

Второе полнолуние - так называемая Голубая Луна - случается редко и считается временем сильных эмоциональных колебаний и завершения важных жизненных этапов. В дни полнолуния не доказывайте правоту эмоциями - лучше дождитесь более спокойного момента.

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2026

Лунный календарь делит дни на удачные и более сложные. Астрологи советуют быть особенно осторожными в новолуние и полнолуние - в это время энергия нестабильна, поэтому важные дела лучше отложить.

Удачные и неудачные дни по лунному календарю в мае 2026:

наиболее благоприятные даты: 4, 8, 9 мая;

хорошие дни: 15, 17, 21 мая;

неблагоприятные дни: 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 31.

Благоприятные дни в мае по сферам:

новые начинания: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

деньги и финансовые операции: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30;

работа и карьера: 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

отношения и свидания: 15, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

поездки и путешествия: 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.

В лунном календаре нет универсально "плохих" дней: неблагоприятные в общем плане даты нередко подходят для отдельных сфер.

Вас также могут заинтересовать новости: