В мае в огороде начинается самый активный период, когда важно вовремя сделать основные работы, чтобы в будущем получить хороший урожай.

Май – один из самых важных месяцев для сада и огорода, особенно в этом году, поскольку апрельские холода, условно говоря, "отложили" рост многих растений на более поздний период. В ближайшие недели почва наконец достаточно прогреется, поэтому в мае особенно важно не пропустить сроки посева, высадки рассады и проведения основных работ по уходу.

Рассмотрим, какие растения можно посадить в мае и что еще сделать в огороде в этом месяце.

Что сажать в мае на даче – список культур

Если участок не был полностью готов в апреле, сначала нужно хорошо перекопать или глубоко взрыхлить землю, убрать все сорняки вместе с корнями, а потом внести перегной, компост или минеральные удобрения. Хорошо подготовленная, рыхлая и питательная почва напрямую влияет на то, как быстро будут расти растения и насколько хорошим будет урожай.

Из того, что можно сажать в открытый грунт в начале мая, в первую очередь обратите внимание на морозостойкие культуры: морковь, свеклу, редис, редьку, репу, салат, шпинат, щавель, укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук, горох и ранние сорта фасоли.

Еще в первой половине месяца часто сажают картофель, когда земля прогреется хотя бы до 8-10°C.

Какую рассаду сажают в мае

Позже, когда угроза возвратных заморозков обычно уже проходит (как правило, со второй половины мая), начинается высадка теплолюбивых культур. В это время в землю можно начать пересаживать рассаду помидоров, перца, баклажанов, капусты, а также высевать огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, кукурузу и бахчевые культуры.

Особенно важно заранее закалить рассаду: несколько дней выносить ее на свежий воздух, постепенно увеличивая время ее пребывания на улице. Это помогает растениям легче перенести пересадку и быстрее привыкнуть к новым условиям.

Работы в мае в саду и огороде – что еще важно сделать

Теперь рассмотрим, какие работы нужно сделать в огороде в мае: что обрезать, а что перекопать для лучшего результата.

Плодовые деревья и ягодные кустарники в это время активно цветут и формируют завязи, поэтому им нужны подкормка и защита. В начале месяца внесите азотные удобрения, компост или биогумус для улучшения роста.

Также постарайтесь осмотреть деревья, удалить сухие или поврежденные ветви, обработать растения от грибковых заболеваний и вредителей (только не во время активного цветения, чтобы не навредить опылителям).

Во время работы в саду в мае, уделите особое внимание клубнике, малине, смородине и крыжовнику. В это время у них нужно убрать старые листья, разрыхлить почву между кустами, удалить лишние усы у клубники и при необходимости замульчировать землю, чтобы сохранить влагу. Все это особенно важно перед началом цветения и завязывания ягод.

Наконец, не стоит концентрироваться только на том, что нужно успеть сделать в мае – в огороде всегда есть чем заняться вне зависимости от времени. Например, в этот месяц важно систематически поливать грядки, особенно после посева, рыхлить верхний слой почвы, чтобы не образовывалась корка, и вовремя убирать сорняки, которые в теплую погоду растут особенно быстро.

Кстати, если прогнозируются ночные похолодания, не поленитесь укрыть молодые всходы и рассаду агроволокном или пленкой.

