Россияне накапливают технику и силы на юге Покровска: в ДШВ раскрыли подробности

Украинские защитники знают о планах врага, отметил офицер.

Российские оккупационные войска не прекращают попыток захватить всю Покровско-Мирноградскую агломерацию. Сейчас враг стремится вытеснить подразделения Сил обороны Украины из северных районов Покровска Донецкой области.

Об этом сказал в эфире телеканала "Мы – Украина" офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев. По словам военного, враг пытается продвинуться в направлении Шевченко и расположенных поблизости населенных пунктов.

"Для этого он сейчас пытается сосредоточить свои силы, в том числе бронетехнику, танки, личный состав на юге агломерации, на юге города Покровск. И мы все это наблюдаем, наша разведка, в том числе аэроразведка, работает, намерения врага нам известны. И намерены адекватно реагировать на все дальнейшие действия противника", – добавил офицер.

Видео дня

Война в Украине – важные новости

Российское Минобороны заявило о якобы захвате села Мирополье в Сумской области. Группировка войск "Курск" опровергла это заявление, отметив, что в последние несколько дней в том районе не было никаких штурмов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на границе Украины с Беларусью была зафиксирована необычная активность. О чем именно идет речь, глава государства не уточнял, однако отметил, что Украина готова реагировать.

Вас также могут заинтересовать новости: