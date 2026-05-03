Федоренко раскрыл стратегию ослабления российской военной машины

Снизить интенсивность атак невозможно без лишения противника финансовой базы, отмечает военный.

Силы обороны Украины ведут системную работу по ослаблению противника. Она включает не только борьбу на фронте, но и воздействие на экономический сектор и военно-промышленный комплекс РФ.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, речь идет о трех составляющих – в частности, ударах по объектам, производящим комплектующие и вооружение.

"Уменьшить интенсивность атак невозможно без лишения противника финансовой базы, которая позволяет закупать комплектующие и пополнять арсеналы", – пояснил он.

Второй составляющей являются удары по объектам, которые наполняют бюджет страны-агрессора. Враг сможет воевать ровно столько, на сколько у него будет денег, отметил Федоренко. Поэтому нужно воздействовать, в том числе, на объекты, производящие нефтепродукты.

Еще одним важным фактором командир называет работу с международным сообществом для усиления санкций против России и получения финансовой помощи от партнеров.

Говоря об оперативном уровне работы по ослаблению противника, Федоренко отметил, что сейчас наносятся удары по целям на расстоянии от 70 до 150 км вглубь РФ или временно оккупированных территорий.

"В 2025 году силы обороны эпизодически присутствовали на этой глубине. Сейчас с каждым днем на этой глубине силы обороны приобретают системный характер деятельности. И к концу 2026 года я уверен, что наши возможности именно на оперативной глубине будут настолько сильными, что противник будет вынужден свои склады и другие точки логистического обеспечения, а также центры принятия решений, оттягивать дальше от линии боевого столкновения. Это означает, что логистика станет сложнее, это означает, что противник так или иначе будет вынужден снижать интенсивность ведения боевых действий", – пояснил командир.

На тактическом уровне основную роль, по словам Федоренко, играют технологии "фронтстрайка". Речь идет о различных дронах, в том числе и тестовых разработках, которые способны находиться в воздухе дольше и обходить средства РЭБ.

"Также это дроны на оптоволокне, которые обходят систему радиоэлектронной борьбы противника. Мы постоянно работаем с производителями для того, чтобы обходить средства РЭБ противника. Это средства ПВО, которые сбивают российские "глаза" в небе в виде разведывательных крыльев и ударных крыльев", – продолжил Федоренко.

Отдельно он отметил, что нужно достичь таких темпов уничтожения вражеских сил, которые будут превышать возможности мобилизационной системы россиян.

В РФ оценили убытки от прошлогодней операции "Паутина", во время которой Силы обороны поразили десятки вражеских самолетов. В деле Следственного комитета РФ фигурирует сумма в 2 миллиарда рублей (около $26,7 млн).

Что касается ситуации на фронте, то, по данным Deep State, в апреле РФ захватила меньше территорий, чем в марте. И это несмотря на общее увеличение количества штурмов. Наибольший процент продвижений противника приходится на Донецкую область.

