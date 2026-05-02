'До 9 мая отчитаются о захвате Сумской области': в ВСУ отреагировали на 'взятие' Мирополья

По словам военных, в течение нескольких дней в том районе не было никаких штурмовых операций.

Министерство обороны страны-агрессора России заявило о "захвате" села Мирополье Сумской области. Это заявление не соответствует действительности, отмечают в центре коммуникаций группировки войск "Курск".

"В очередной раз опровергаем российские фантазии. На этот раз вражеское Минобороны заявило о захвате села Мирополье в Сумской области. Официально заявляем, что это откровенная ложь. Группировка войск "Курск" сообщает: наши подразделения контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней", – говорится в заявлении.

Военные добавляют, что "информационные конвульсии" противника вновь всплывают с приближением "священной даты" – 9 мая.

"Показательно, что их так называемая "СВО" уже длится дольше, чем та война, победу в которой россияне празднуют. Но ордена и медали нужны ежегодно, поэтому населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях. Подозреваем, что такими темпами к 9 мая российское Минобороны отчитается о захвате всей Сумской области", – иронизируют в группировке войск.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло уже 116 боевых столкновений с противником. Наиболее активен враг был на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Между тем агентство Reuters пишет, что россияне постепенно приближаются к Константиновке Донецкой области. В материале говорится, что в городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

