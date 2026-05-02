Элементарные ленивые вареники легко приготовить на завтрак.

Все любят ленивые вареники - идеальный завтрак с минимумом усилий и самых доступных ингредиентов. В отличие от классических, такие изделия не нужно лепить. Все продукты просто смешивают в одну массу и нарезают на порционные кусочки, что значительно упрощает процесс.

Один раз запомнив, как приготовить ленивые вареники, вы точно больше не забудете рецепт. Ведь проще блюдо трудно придумать. А ещё изделия можно заморозить и положить в морозилку, чтобы в будущем сразу отварить.

Классические ленивые вареники с творогом

Поскольку тесто на изделие готовится очень быстро, заранее наберите воду в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Пока слепите вареники, жидкость уже закипит.

Видео дня

Чтобы приготовить ленивые вареники на 500 гр творога, кроме основного ингредиента вам понадобятся 1 яйцо, 6 столовых ложек муки, 3 ложки сахара, щепотка соли. Традиционно такой завтрак подают со сметаной и кусочком сливочного масла, но можно придумать любое другое дополнение.

В творог вмешайте яйцо, сахар, соль и муку. Последней может уйти больше или меньше - главное, чтобы готовое тесто не липло к рукам. Перемешайте его до однородности, разделите на 2-3 части и скрутите в длинные колбаски. Положите на присыпанный мукой стол. Нарежьте наискосок на небольшие брусочки.

Опустите изделия в кипящую воду и варите до всплытия на поверхность. Желательно готовить вареники небольшими порциями в большом количестве воды, поскольку они "любят" свободное пространство. Также не забывайте перемешивать их ложкой во время варки, чтобы не прилипли ко дну. Подавайте со сметаной, ягодами или другими добавками.

Сырые изделия можно заморозить. Для этого разложите их на доске, чтобы вареники не прикасались друг к другу. В таком виде положите в морозилку на несколько часов. Когда кусочки замерзнут, можно всыпать их в один пакет и хранить в морозильной камере.

Ленивые вареники с картошкой

Изделия можно готовить не только с творогом. Существуют также соленые ленивые вареники - рецепт особенно понравится тем, у кого постоянно остается вчерашнее картофельное пюре. Для этого блюда оно подойдет идеально.

Вам понадобятся 300 граммов картофеля или аналогичное количество пюре. Также возьмите яйцо, столовую ложку подсолнечного масла, 5 ложек муки и немного соли.

В холодное картофельное пюре вмешайте яйцо, масло и муку, посолите. Замесите однородное, слегка липкое тесто. Скатайте в колбаску, нарежьте на тонкие части и приплюсните каждую. Отваривайте изделия в кипящей воде, пока не всплывут - на это обычно уходит пара минут. Подавать рекомендуется с жареным луком и сметаной.

