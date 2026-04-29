Необычное варенье из сорняка получается очень сладким и вкусным.

Варенье из одуванчиков готовят немногие, и очень зря - такое угощение получается нежным, сладким и очень полезным. Конечно, летом можно консервировать любые фрукты и ягоды, но вот стоит вам один раз попробовать "закрыть" лакомство из цветков, вы точно будете делать это каждый год. Рассказываем, как сделать варенье из одуванчиков, если для вас это впервые.

Как варить варенье из одуванчиков - 2 рецепта

В последнее время стало очень популярным варенье из одуванчиков - польза его неочевидна, но очень существенна. Дело в том, что такой продукт богат витамином С, кальцием, магнием, железом и содержит в своем составе антиоксиданты. Если регулярно употреблять такое варенье, можно укрепить иммунитет, наладить работу печени, желчного пузыря и сердца, укрепить сосуды, снять боль в суставах и очистить организм от токсинов. Кроме того, даже при простудных заболеваниях лакомство помогает быстрее выздороветь.

ВАЖНО: для того, чтобы угощение получилось действительно полезным, цветки нужно собирать подальше от дорог и не в городских условиях. Идеальный вариант - лес, поле или деревня.

Классическое варенье из одуванчиков

Ингредиенты:

200 штук раскрытых цветков без стеблей;

750 граммов сахара;

один лимон;

пол литра воды.

Нет ничего сложного в том, как готовить варенье из одуванчиков. Сначала все цветки нужно промыть, сложить в эмалированную кастрюлю, залить горячей водой, накрыть крышкой и поставить на огонь, засечь 10 минут. В это время вымытый лимон нарезать кусочками, кастрюлю снять с огня и настоять одуванчики 20 минут под крышкой в горячей воде.

По истечение этого времени воду слить в отдельную емкость, сами одуванчики отжать руками. В одуванчиковый отвар выложить лимон, добавить сахар, перемешать, варить на медленном огне, помешивая, 20-30 минут. Готовое варенье перелить в стерилизованные банки, закрыть крышками и убрать на хранение в темное прохладное помещение.

Варенье из одуванчиков с апельсином

Еще один хороший рецепт для любителей необычных вкусов - цитрусовые придают легкой кислинки и увеличивают полезность угощения.

Ингредиенты:

пол килограмма раскрытых цветков без стеблей;

полтора килограмма сахара;

четыре апельсина;

два лимона;

три литра воды.

Одуванчики аккуратно промыть водой или просто перебрать руками (если будете использовать воду, будьте готовы к тому, что смоется пыльца), апельсин вымыть и нарезать кусочками. Сложить все в кастрюлю из нержавейки, залить водой, поставить на огонь. После того как содержимое емкости закипит, варить 1 час на среднем огне. Полученный отвар процедить через марлю, оставшийся жмых из одуванчиков и апельсинов отжать руками или ложкой.

Измерить объем отвара и добавить сахар - 750 граммов на каждый литр. Влить сок двух лимонов, проварить жидкость еще час на среднем огне без крышки. Получившееся варенье перелить в стерилизованные банки, закрыть крышками и убрать на хранение.

